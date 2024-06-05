Как добраться до Анапы и чем там заняться? Путеводитель для туристов со всей России

В сезон на курорте толпы людей Источник: Анастасия Пирожникова / 93.RU











Вчера мы рассказывали, как добраться до главных курортов Краснодарского края, когда почти все аэропорты закрыты. Вариантов не так много: это самолет до Сочи или поезда, в которых, как правило, придется провести минимум сутки.

В этот раз мы решили подробнее остановиться на Анапе. Как до нее добраться, чем заняться, кроме моря, и где всё-таки лучший пляжный отдых? Обо всём этом — в материале наших коллег из 93.RU.

Как добраться?

Аэропорт в Анапе закрыт более двух лет, поэтому прилететь можно только в Сочи или Минеральные Воды — это ближайшие воздушные гавани. Учитывайте, что самолет прилетает не в сам Сочи, а в Адлер. Это очень важный нюанс, если вы будете покупать билет на поезд.



Из аэропорта Сочи в Анапу едет прямая «Ласточка», время в пути составит 7 часов 37 минут. Все остальные маршруты только с пересадкой в Краснодаре или станице Брюховецкой и от 10 часов в пути. Смотрите сами, но высидеть столько часов в «Ласточке» удовольствие не из приятных, поэтому есть смысл рассмотреть обычные поезда, где можно прилечь. Даже если это займет больше времени. Билеты обойдутся примерно в 2500 рублей.



От вокзала до центра около 10 километров Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Учитывайте, что ж/д вокзал в Анапе находится примерно в 10 километрах от центра города, возле хутора Воскресенского. Вечером, когда на курорт приезжают поезда, с общественным транспортом могут возникнуть трудности, поэтому до отеля, скорее всего, придется добираться на такси.

Еще в середине апреля стало известно, что места на «Ласточку» из Сочи в Анапу на майские праздники уже раскупили. Поэтому если вы решили ехать без пересадок, купите билеты под свои даты заранее. А здесь вы можете прочитать о неприятном опыте путешественницы, которая добиралась в Анапу на той самой «Ласточке».

Билеты на самолет из Москвы в Сочи в среднем стоят около 6000 рублей в одну сторону без багажа. Ближе к майским праздникам цены увеличиваются как минимум вдвое. В пути вы проведете около четырех часов. Если учитывать суммарное время с дорогой до аэропорта, ожиданием поезда в Анапу и самой поездкой, то логичнее выглядит прямой поезд из столицы на курорт. За 21 час 35 минут вы с комфортом доедете из точки А в точку Б, потратив на билет около 6000 рублей.



Учтите, что аэропорт находится в Адлере Источник: SOCHI1.RU











Еще из Сочи в Анапу ежедневно ходят автобусы, цены на билеты начинаются от 2800 рублей. В пути придется провести 7–8 часов.



Из Минеральных Вод добираться до Анапы еще сложнее и дороже. Прямых поездов нет, только с пересадками. В пути вы проведете как минимум 15 часов и заплатите от 3000 рублей. Автобусы едут от 8 до 12 часов и стоят в среднем 2500 рублей.



Если вы решили отправиться в путешествие на машине, то от Краснодара придется ехать около 165 километров, вся дорога займет 3,5 часа. Это если на дорогах не будет пробок.



Чем заняться в Анапе?

Конечно же, все едут в Анапу на море и песчаные пляжи. Сразу оговоримся, что на Центральный пляж лучше не ходить — там слишком много людей и мутная вода. В черте города лучше съездить на «Высокий берег» или к «Пионерскому проспекту». Да и вообще выходить к морю лучше ранним утром, чтобы успеть занять свое место под солнцем.



Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Если вы достаточно свободны в передвижениях, рассмотрите для отдыха Су-Псех, Витязево, Сукко или Благовещенскую. Еще можно съездить на Малый или Большой Утриш — там готовят свежайшие и очень вкусные мидии. И, конечно же, там можно полакомиться устрицами.



Учитывайте, что с середины июня и до августа в море Анапы цветут водоросли, которые еще называют камкой, или морской травой. Вода окрашивается в зеленый цвет, купаться становится неприятно.

Чтобы не было скучно целыми днями валяться у воды, попробуйте кайтсерфинг. Это езда на доске с воздушным змеем в руках, двигаться по волнам помогает ветер. Таких развлечений много на Бугазской косе возле станицы Благовещенской. Еще вдоль всего побережья можно прокатиться на яхтах, катамаранах, «бананах» и многом другом.



Еще можно прокатиться на катере Источник: Анастасия Пирожникова / 93.RU











Не останавливайтесь на одном море, ведь в окрестностях Анапы много развлечений. Начиная от экскурсий по остаткам древнего города Горгиппия до экстремальных развлечений. Можно попробовать дайвинг, джиппинг, квадротуры, конные прогулки и пешие походы. Советуем не экономить на экстремальных развлечениях и выбирать только тех предпринимателей, у кого есть лицензия.

Рядом с поселком Сукко находится невероятной красоты Кипарисовое озеро. Деревья там растут прямо на дне водоема и притягивают к себе толпы туристов. Если вы попадете на курорт в сезон, там будет много воды, а значит, это сезон прогулок на катамаране. А вот по сухому дну лучше не гулять: корни кипарисов очень хрупкие.

Так выглядело озеро в июле 2022 года Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Еще в Анапе развит винный туризм. Гаражные вина в усадьбе Семигорье, подворье в селе Витязево, виноградники Гай-Кодзора, винодельни и заводы в самой Анапе, а также в Тамани и Абрау-Дюрсо. Везде можно записаться на дегустацию или просто на прогулку по виноградникам.



Приложение для туристов

Еще один лайфхак для туристов — удобное приложение «Моя Анапа». Его можно скачать на любой смартфон. При входе вы сразу увидите текущую погоду и температуру воды, влажность, давление и силу ветра.



Там же, на главной странице, есть несколько важных вкладок: «Инфраструктура», «Интересные места», «Пешие маршруты» и «Пляжи». В первом разделе можно узнать адреса и подробности обо всех спортивных и детских площадках, общественных пространствах и туалетах.



Купаться лучше не на Центральном пляже Источник: Анастасия Пирожникова / 93.RU











В списке интересных мест рассказывается о главных достопримечательностях Анапы. Это Дюны Джемете, Центральная набережная, Анапский маяк, лестница «800 ступеней», смотровая площадка «Ласточкины гнезда», Кипарисовое озеро и многое другое. Кликнув на заинтересовавшее место, вы увидите подробности о самой локации, фотографии и панорамный снимок, точное местоположение на карте и даже предложение вызвать туда такси. Там же можно включить аудиозапись с подробностями о месте.



Среди пеших маршрутов туристам предлагают следующие пути:



от Сукко до Большого Утриша;

от Варваровской щели до Сукко;

от лестницы «800 ступеней» до Варваровской щели;

от «Ласточкиных гнезд» до Варваровской щели;

по Бугазской косе.

Внутри каждого маршрута есть его расстояние и примерное время в пути, а также сложность и сезонность. Если вы пока не решили, что именно хотите выбрать, можно посетить виртуальный тур.



Это музей в Горгиппии Источник: Валерия Дульская / 93.RU









