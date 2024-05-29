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Дороги и транспорт эксперт «Это просто чтобы новую форму пошить?» Как переименование ГИБДД в ГАИ скажется на работе дорожной полиции

«Это просто чтобы новую форму пошить?» Как переименование ГИБДД в ГАИ скажется на работе дорожной полиции

Отвечают автомобильные эксперты и действующий сотрудник

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Сотрудники ГИБДД знали о переименовании еще три месяца назад

28 мая Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вновь стала ГАИ (Государственной автоинспекцией). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников. По его словам, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия. На сайте ведомства название тоже изменилось.

Редакция MSK1.RU решила выяснить, изменится ли в работе дорожной полиции еще что-нибудь, помимо названия. Для этого мы опросили экспертов России в области авто и дорог, а также связались с действующим сотрудником ГАИ Москвы.

«Чтобы нам лишний раз глупых вопросов не задавали»

Источник в ГАИ Москвы рассказал, что о грядущем переименовании его вместе с коллегами предупредили еще три месяца назад. Однако, по его мнению, «возвращение бренда ГАИ» не привело к каким-либо значимым изменениям в работе дорожной полиции. Особенно если речь идет о полномочиях и зарплатах. Исключение — внутриведомственные инструкции бывшей ГИБДД.

— По поводу полномочий — всё осталось в том же ключе. Разве только немножко облегчили нам службу в том, что поменяли служебный регламент: туда добавили причину остановки «проверка документов». Это для того, чтобы нам лишний раз глупых вопросов не задавали о причинах остановки, — поделился источник MSK1.RU.

Государственную автомобильную инспекцию в СССР учредили в 1936 году, с таким названием служба просуществовала до 1998 года. Тогда ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), функции ведомства при этом не изменились. Новая аббревиатура не прижилась, в разговорной речи даже спустя 25 лет многие использовали название ГАИ.

«Какая разница, ГАИ или ГИБДД?»

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» Александр Васильев неоднозначно отнесся к переименованию ГИБДД в ГАИ. По его словам, решение Михаила Черникова вряд ли повлияет на позитивные изменения в работе дорожной полиции.

— Какая разница, ГАИ или ГИБДД? Надо поинтересоваться у Черникова, что он хотел этим сказать. Это просто чтобы новую форму пошить? Потому что на вопрос безопасности дорожного движения это точно никак не повлияет, — заметил Александр Васильев. — Нам нужно вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в подходы к строительству дорог и соблюдение правил. А не ГИБДД в ГАИ переименовывать.

Сотрудник бывшего ГИБДД составляет протокол на нарушителя ПДД

Что касается мнения действующего сотрудника московской ГАИ, то Александр Васильев считает, что изменения в служебном регламенте носят лишь формальный характер.

— Сотрудник, если хотел остановить машину, всегда мог остановить ее беспрепятственно. Причина всегда находилась: то номерные знаки нечитаемые, то их мухами залепило, то еще что-то, — поделился Александр Васильев.

Для сотрудника ГИБДД не существует преград для остановки любого автомобиля!

«Это чисто филологическое изменение»

Совсем по-другому на переименование ГИБДД смотрит член Общественного совета при МВД России и шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто. По его мнению, мини-реформа давно назрела.

— С моей точки зрения, это чисто филологическое изменение. Старое название — ГИБДД — произносится тяжело, для русского языка нехарактерно сочетание нескольких согласных, идущих подряд. Мы же не на чешском говорим, — объяснил Игорь Моржаретто. — Я рад этому изменению. 20 лет существовало это название, а в народе всё равно называли сотрудников «гаишниками».

Старое название ведомства на униформе сотрудника

Что касается расширения полномочий для сотрудников новоявленной ГАИ, то Игорь Моржаретто считает необоснованным комментировать какие-либо слухи по этой теме (в том числе и по возвращению полиции старого названия «милиция»).

— Я не знаю ничего про планы изменить круг обязанности и функции. По этому поводу тишина. Просто для людей и для сотрудников название «гаишник» понятнее и приятнее. Никакой тайной задачи я бы здесь не стал искать, — подытожил Игорь Моржаретто.

На днях глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о катастрофической нехватке кадров в органах внутренних дел. По его словам, сейчас в ведомстве «один сотрудник работает за четверых». Генерал полиции также сказал, что руководство «не может напечатать деньги и увеличить заработную плату», чтобы привлечь людей на службу.

Мы поговорили с бывшим полицейским УВД на Московском метрополитене, который успел поработать и обычным постовым в подземке, и сотрудником правительственной охраны Москвы. Публикуем его откровения о службе в специальном материале.

А как вы относитесь к переименованию ГИБДД в ГАИ?

Опрос завершится 01.06.2024
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Полиция МВД ГАИ ГИБДД Переименование Дорожная безопасность
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