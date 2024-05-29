«Это просто чтобы новую форму пошить?» Как переименование ГИБДД в ГАИ скажется на работе дорожной полиции

28 мая Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вновь стала ГАИ (Государственной автоинспекцией). Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников. По его словам, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия. На сайте ведомства название тоже изменилось.
Редакция MSK1.RU решила выяснить, изменится ли в работе дорожной полиции еще что-нибудь, помимо названия. Для этого мы опросили экспертов России в области авто и дорог, а также связались с действующим сотрудником ГАИ Москвы.
«Чтобы нам лишний раз глупых вопросов не задавали»
Источник в ГАИ Москвы рассказал, что о грядущем переименовании его вместе с коллегами предупредили еще три месяца назад. Однако, по его мнению, «возвращение бренда ГАИ» не привело к каким-либо значимым изменениям в работе дорожной полиции. Особенно если речь идет о полномочиях и зарплатах. Исключение — внутриведомственные инструкции бывшей ГИБДД.
— По поводу полномочий — всё осталось в том же ключе. Разве только немножко облегчили нам службу в том, что поменяли служебный регламент: туда добавили причину остановки «проверка документов». Это для того, чтобы нам лишний раз глупых вопросов не задавали о причинах остановки, — поделился источник MSK1.RU.
Государственную автомобильную инспекцию в СССР учредили в 1936 году, с таким названием служба просуществовала до 1998 года. Тогда ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД), функции ведомства при этом не изменились. Новая аббревиатура не прижилась, в разговорной речи даже спустя 25 лет многие использовали название ГАИ.
«Какая разница, ГАИ или ГИБДД?»
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» Александр Васильев неоднозначно отнесся к переименованию ГИБДД в ГАИ. По его словам, решение Михаила Черникова вряд ли повлияет на позитивные изменения в работе дорожной полиции.
— Какая разница, ГАИ или ГИБДД? Надо поинтересоваться у Черникова, что он хотел этим сказать. Это просто чтобы новую форму пошить? Потому что на вопрос безопасности дорожного движения это точно никак не повлияет, — заметил Александр Васильев. — Нам нужно вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в подходы к строительству дорог и соблюдение правил. А не ГИБДД в ГАИ переименовывать.
Что касается мнения действующего сотрудника московской ГАИ, то Александр Васильев считает, что изменения в служебном регламенте носят лишь формальный характер.
— Сотрудник, если хотел остановить машину, всегда мог остановить ее беспрепятственно. Причина всегда находилась: то номерные знаки нечитаемые, то их мухами залепило, то еще что-то, — поделился Александр Васильев.
Для сотрудника ГИБДД не существует преград для остановки любого автомобиля!
«Это чисто филологическое изменение»
Совсем по-другому на переименование ГИБДД смотрит член Общественного совета при МВД России и шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто. По его мнению, мини-реформа давно назрела.
— С моей точки зрения, это чисто филологическое изменение. Старое название — ГИБДД — произносится тяжело, для русского языка нехарактерно сочетание нескольких согласных, идущих подряд. Мы же не на чешском говорим, — объяснил Игорь Моржаретто. — Я рад этому изменению. 20 лет существовало это название, а в народе всё равно называли сотрудников «гаишниками».
Что касается расширения полномочий для сотрудников новоявленной ГАИ, то Игорь Моржаретто считает необоснованным комментировать какие-либо слухи по этой теме (в том числе и по возвращению полиции старого названия «милиция»).
— Я не знаю ничего про планы изменить круг обязанности и функции. По этому поводу тишина. Просто для людей и для сотрудников название «гаишник» понятнее и приятнее. Никакой тайной задачи я бы здесь не стал искать, — подытожил Игорь Моржаретто.
На днях глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о катастрофической нехватке кадров в органах внутренних дел. По его словам, сейчас в ведомстве «один сотрудник работает за четверых». Генерал полиции также сказал, что руководство «не может напечатать деньги и увеличить заработную плату», чтобы привлечь людей на службу.
Мы поговорили с бывшим полицейским УВД на Московском метрополитене, который успел поработать и обычным постовым в подземке, и сотрудником правительственной охраны Москвы. Публикуем его откровения о службе в специальном материале.
А как вы относитесь к переименованию ГИБДД в ГАИ?