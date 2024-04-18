В аэропорту Толмачево массово проверяют водителей такси

В Новосибирске жители заявили, что в Толмачево проводят массовые проверки такси. Об этом рассказал подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» и приложил фотографию.
— Возле аэропорта Толмачево массово проверяют водителей, являющихся выходцами из стран ближнего зарубежья, на законность их деятельности в такси, — написал житель города.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области заявили, что эта работа в аэропорту проходит ежедневно. Проверяют не только мигрантов, но и всех водителей такси. Такая работа проходит не только в аэропорту, но и по всему городу.
На этой неделе иностранным гражданам запретили работать по патентам в такси и некоторых магазинах на территории Новосибирской области.