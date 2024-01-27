Проезд в четырех маршрутках Новосибирска подорожает в феврале

Сразу в четырех новосибирских маршрутках в феврале повысится стоимость проезда. Об этом сообщили в «Центре управления городским автоэлектротранспортом».
С 1 февраля новые тарифы начнут действовать на следующих маршрутах:
— № 13 «Вокзал Новосибирск-Главный — ул. Учительская» — 45 рублей;
— № 24 «Микрорайон Стрижи — Цветущая Плющиха» — 50 рублей;
— № 87 «Пос. Клюквенный — Ботанический ж/м» — 50 рублей;
— № 51 «Автопорт "Калининский" — вокзал Новосибирск-Главный» — 50 рублей;
Ранее проезд в десяти маршрутках Новосибирска подорожал в декабре.