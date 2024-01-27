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Проезд в четырех маршрутках Новосибирска подорожает в феврале

Новые тарифы начнут действовать на маршрутах № 13, 24, 87 и 51

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Цена за проезд изменится с 1 февраля

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Сразу в четырех новосибирских маршрутках в феврале повысится стоимость проезда. Об этом сообщили в «Центре управления городским автоэлектротранспортом».

С 1 февраля новые тарифы начнут действовать на следующих маршрутах:

— № 13 «Вокзал Новосибирск-Главный — ул. Учительская» — 45 рублей;

— № 24 «Микрорайон Стрижи — Цветущая Плющиха» — 50 рублей;

— № 87 «Пос. Клюквенный — Ботанический ж/м» — 50 рублей;

— № 51 «Автопорт "Калининский" — вокзал Новосибирск-Главный» — 50 рублей;

Ранее проезд в десяти маршрутках Новосибирска подорожал в декабре.

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