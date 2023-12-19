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Проезд в десяти маршрутках Новосибирска подорожает в декабре

Новые тарифы начнут действовать с 23 и 26 декабря

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С 1 декабря около 30 маршрутных такси повысили стоимость проезда

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Сразу в десяти новосибирских маршрутках до конца декабря повысится стоимость проезда. Об этом сообщили в «Центре управления городским автоэлектротранспортом».

С 23 декабря новые тарифы начнут действовать на следующих маршрутах:

№ 13, 48, 90 – цена проезда составит 40 рублей.

№ 10 и 24 – установлен тариф 45 рублей.

№ 8, 38, 87 – проезд будет стоить 50 рублей.

На маршруте № 65 поездка обойдется в 55 рублей.

Также с 26 декабря в маршрутном такси № 28 стоимость проезда будет стоить 40 рублей.

Ранее девять новосибирских маршруток подняли стоимость проезда до 50 рублей. Новый тариф начал действовать с 1 декабря.

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