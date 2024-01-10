Еще на одной новосибирской трассе ограничили движение транспорта — на регион обрушилась сильная метель

В Новосибирской области ввели ограничение движения на автодороге Новосибирск — Кочки — Павлодар. Запрет вводится с 22:00 10 января до 04:00 11 января. Об этом сообщили в ГКУ НСО «Территориальном управлении автомобильных дорог».
— Вводится временное ограничение движения пассажирского междугороднего автобусного сообщения на всей протяженности автомобильной дороги К-17р Новосибирск — Кочки — Павлодар, в связи с неблагоприятными погодными условиями, — пояснили в управлении.
Ранее на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» ограничили движение автобусов, такси и грузового транспорта. Ограничение действует до 06:00 11 января.