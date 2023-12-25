Протерся до решетки: как разваливается покрытие на Димитровском мосту — 10 трясущихся фото

Димитровский мост — головная боль новосибирских водителей. За последние несколько лет он покрылся ямами, из-за которых автомобилистам приходится снижать скорость и пытаться ловко проехать между выбоинами.
Фотокорреспондент НГС посмотрел, как сейчас выглядит асфальт на переправе — снимки вас удивят.
Как ранее сообщили НГС в мэрии Новосибирска, в 2018 году компания «Новосибирскавтодор» по муниципальному контракту отремонтировала дорогу на проспекте Димитрова на участке от улицы Ленина до Димитровского моста, саму переправу со спусками и подъёмами, проезд Энергетиков. Но за несколько лет эксплуатации на дорогах стали появляться дефекты покрытия: колея и выбоины.
По результатам обследования подрядчику направили претензию об устранении дефектов, но требования компания не исполнила. Тогда МКУ «УДС» обратилось в Арбитражный суд, чтобы «Новосибирскавтодор» отремонтировал дороги. Сейчас суд предоставил отсрочку в части обязанностей по устранению дефектов до 14 июня 2024.
К проведению комплексного ремонта моста предполагают приступить с 2024 года после определения лимитов финансирования. Работы хотят проводить с поочередным перекрытием каждой из полос движения.
Ранее НГС вспомнил, что происходил с Димитровским мостом за последние годы и почему его не могут отремонтировать.