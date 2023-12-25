Протерся до решетки: как разваливается покрытие на Димитровском мосту — 10 трясущихся фото

К проведению комплексного ремонта моста предполагают приступить с 2024 года после определения лимитов финансирования. Работы хотят проводить с поочередным перекрытием каждой из полос движения.

Ранее НГС вспомнил, что происходил с Димитровским мостом за последние годы и почему его не могут отремонтировать.