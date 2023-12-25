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СрочноКак разваливается покрытие на Димитровском мосту
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Протерся до решетки: как разваливается покрытие на Димитровском мосту — 10 трясущихся фото

К капитальному ремонту хотят приступить в 2024 году

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Водителям приходится быть крайне внимательными, чтобы не попасть в огромные ямы на мосту

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Димитровский мост — головная боль новосибирских водителей. За последние несколько лет он покрылся ямами, из-за которых автомобилистам приходится снижать скорость и пытаться ловко проехать между выбоинами.

Фотокорреспондент НГС посмотрел, как сейчас выглядит асфальт на переправе — снимки вас удивят.

Полотно Димитровскому моста однозначно износилось, из ям торчат железные прутья, которые с легкостью смогут проткнуть колесо

Полотно Димитровскому моста однозначно износилось, из ям торчат железные прутья, которые с легкостью смогут проткнуть колесо

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Как ранее сообщили НГС в мэрии Новосибирска, в 2018 году компания «Новосибирскавтодор» по муниципальному контракту отремонтировала дорогу на проспекте Димитрова на участке от улицы Ленина до Димитровского моста, саму переправу со спусками и подъёмами, проезд Энергетиков. Но за несколько лет эксплуатации на дорогах стали появляться дефекты покрытия: колея и выбоины.

По результатам обследования подрядчику направили претензию об устранении дефектов, но требования компания не исполнила. Тогда МКУ «УДС» обратилось в Арбитражный суд, чтобы «Новосибирскавтодор» отремонтировал дороги. Сейчас суд предоставил отсрочку в части обязанностей по устранению дефектов до 14 июня 2024.

В городской администрации отмечали, что по муниципальному контракту с другим подрядчиком 29 и 30 ноября отремонтировали наиболее разрушенные участки на Димитровском мосту

В городской администрации отмечали, что по муниципальному контракту с другим подрядчиком 29 и 30 ноября отремонтировали наиболее разрушенные участки на Димитровском мосту

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Сейчас на переправе со стороны левого берега перекрыли полосу, вероятно, там планируют заняться ямочным ремонтом. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы уточнить информацию

Сейчас на переправе со стороны левого берега перекрыли полосу, вероятно, там планируют заняться ямочным ремонтом. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы уточнить информацию

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Рабочих заметили на мосту около левого берега, но, по наблюдениям фотокорреспондента НГС, выбоин больше со стороны правого берега

Рабочих заметили на мосту около левого берега, но, по наблюдениям фотокорреспондента НГС, выбоин больше со стороны правого берега

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С 17 ноября по 1 декабря, отмечают в мэрии, проводили ремонт холодным асфальтом

С 17 ноября по 1 декабря, отмечают в мэрии, проводили ремонт холодным асфальтом

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С моста буквально слез асфальт

С моста буквально слез асфальт

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Недавно власти начали искать подрядчика, который подготовит <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/10/07/72785201/" class="_" target="_blank">проект ремонта</a> Димитровского моста

Недавно власти начали искать подрядчика, который подготовит проект ремонта Димитровского моста

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Сейчас из-за перекрытия на мосту образовалась пробка

Сейчас из-за перекрытия на мосту образовалась пробка

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К проведению комплексного ремонта моста предполагают приступить с 2024 года после определения лимитов финансирования. Работы хотят проводить с поочередным перекрытием каждой из полос движения.

Ранее НГС вспомнил, что происходил с Димитровским мостом за последние годы и почему его не могут отремонтировать.

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