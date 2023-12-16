«Изменения незначительные»: в мэрии объяснили, зачем жителей улицы Лебедевского лишили маршрутки №45

В мэрии объяснили, зачем изменили схему движения маршрутки №45, которая раньше следовала по улице Лебедевского. Там отметили, что изменения маршрута позволяют миновать пробку. Об этом НГС сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
— Учитывая наличие заторных ситуаций по улице Залесского организация движения по альтернативным улицам позволяет объезжать дорожный затор и исключить простой транспортных средств на этом участке улично-дорожной сети, — сообщили в департаменте транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
По словам специалистов департамента, изменения внесли незначительные. Протяженность маршрута увеличилась на 2 километра, а интервал движения между транспортными средствами остался прежним.
— Изменения фактически не отразились на длительности поездки пассажиров, которые едут до площади Калинина, — пояснили в департаменте.
Путь следования муниципальной маршрутки №45 скорректировали после обращения жителей поселка «Тихий» в Заельцовском районе. Люди жаловались на то, что не могут уехать со своего микрорайона и вернуться домой — туда не ходил никакой транспорт.
Позже возмутились жители улицы Лебедевского, расположенной также в Заельцовском районе. Люди отметили, что их в результате нововведений лишили удобной маршрутки, на которой они могли быстро добраться до площади Калинина. Маршрутное такси №45 ходит по маршруту «Ключ-Камышенское плато — ТВК «Большая Медведица».
Ранее НГС писал о том, что начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев уволился. В мэрии сообщили, что это было его собственное решение.