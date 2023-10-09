Число штрафов для новосибирских водителей сократилось вдвое — рассказываем, по какой статье

В Новосибирске снизилось количество выявленных нарушений в действиях водителей, которые попали в ДТП. Это следует из статистики, которую предоставили НГС в ГУ МВД региона.
Речь идёт о невыполнении водителем обязанностей в случае ДТП, участником которого он стал. За это наказывают штрафом в тысячу рублей. Одно из действий, который должен выполнить водитель в случае аварии — освободить проезжую часть для других автомобилей. Перед этим нужно сделать фото и видеозапись с места происшествия. Об этом говорится в правилах дорожного движения.
— Сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области за правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ, было выявлено: в 2021 году — почти 2500; в 2022 году — почти 1800; за 9 месяцев 2023 года — почти 800, — уточнили в ГУ МВД Новосибирской области в ответ на запрос НГС.
Статистику НГС запрашивал после публикации колонки водителя из Барнаула, переехавшего в Новосибирск. Мужчина сравнил особенности поведения на дорогах в обоих городах. По его мнению, алтайские водители чаще сами оформляют мелкие ДТП, что позволяет снизить количество пробок. Также это не задерживает других водителей и позволяет разгрузить инспекторов ГИБДД. Сибиряк считает, что новосибирские инспекторы менее охотно привлекают водителей за то, что те не освобождают проезжую часть от своих автомобилей.
Колонка вызвала бурную дискуссию среди читателей НГС. Мы собрали самые интересные точки зрения в публикации.