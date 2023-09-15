Экс-губернатор Виктор Толоконский сравнил пробки в Новосибирске и Красноярске — где проблема стоит острее

Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский сравнил пробки в двух городах-миллионниках на радио «Городская волна». По словам бывшего главы, заторы — явление любого мегаполиса, а в Новосибирске они «смягчены», так как он более молодой.
— Я хорошо помню время, когда построили Вокзальную магистраль, улицы Нарымскую и Жуковского. Жители жаловались, что они сильно широкие и долго переходить, а машин тогда было еще совсем мало. Люди не понимали, зачем такие широкие дороги. В этом плане Новосибирск выиграл как молодой город. Посмотрите сегодня Красноярск. Город старый, улицы узкие, в Томске улицы зажатые. Там эти проблемы острее стоят, чем в Новосибирске, — выразил мнение бывший губернатор двух регионов.
Как объяснил Виктор Толоконский, в столице Сибири не хватает двухуровневых развязок. Например, при проезде по Ипподромской на перекрестках с улицами Военной и Кропоткина постоянно образовываются пробки. Экс-глава вспоминает, что когда-то светофоры считались большим благом и их число увеличивали, добавляли левые повороты. Сейчас лучше сделать своеобразное искусственное кольцо для разворотов, чтобы левый ряд не тормозил.
Ежегодно Новосибирск разрастается на 20–25 тысяч человек, считает Виктор Толоконский. Поэтому все проектировки в настоящем должны разрабатывать для населения в 2 млн и больше. Но взрывной темп прибавки автомобилей не ожидается, так как пик уже на исходе.
Проблема пробок остро стоит на выезде с Плющихинского жилмассива. Новую магистраль жители ждут уже несколько лет. Как объяснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, дорогу от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной введут в эксплуатацию не ранее 2026 года.