Экс-губернатор Виктор Толоконский сравнил пробки в Новосибирске и Красноярске — где проблема стоит острее

— Я хорошо помню время, когда построили Вокзальную магистраль, улицы Нарымскую и Жуковского. Жители жаловались, что они сильно широкие и долго переходить, а машин тогда было еще совсем мало. Люди не понимали, зачем такие широкие дороги. В этом плане Новосибирск выиграл как молодой город. Посмотрите сегодня Красноярск. Город старый, улицы узкие, в Томске улицы зажатые. Там эти проблемы острее стоят, чем в Новосибирске, — выразил мнение бывший губернатор двух регионов.