Два лестничных схода отремонтируют у дамбы Димитровского моста — карта с местом работ

В Новосибирске ищут подрядчиков для ремонта лестничных сходов с дамбы Димитровского моста. За выполнение работ по двум контрактам городские власти заплатят более 897 тысяч рублей.
Информация о поиске поставщиков появилась на сайте госзакупок 28 августа, заказчиком ремонта выступает МКУ Новосибирска «Центральное». В документах к закупкам указано, что работы пройдут на лестничных сходах со стороны домов № 18/1 и 55/5 на улице Фабричной. Участки находятся на правом берегу Новосибирска.
В смету контракта на ремонт схода около дома на Фабричной, 18/1 вошли демонтаж, в том числе разборка железобетонных фундаментов, строительно-монтажные работы лестничного схода шириной 3 метра, устройство перильного ограждения и другое. Аналогичные работы проведут на сходе дамбы моста около Фабричной, 55/5.
— Применяемые материалы должны: обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе, — указано в одном из контрактов.
Отремонтировать лестничные сходы планируется до 20 октября этого года, начать работы планируется 18 сентября. Источником финансирования ремонта выступает бюджет Новосибирска на текущий год.
Несколько дней назад стало известно, что арбитражный суд Западно-Сибирского округа обязал подрядчика устранить дефекты дорожного полотна на Димитровском мосту. У компании есть месяц на выравнивание дороги.