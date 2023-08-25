Едут фуры и маршрутки: улицу в частном секторе на Тульской превратили в магистраль

Теперь некоторые местные жители вынуждены оставлять свои машины на обочине и идти домой пешком, так как дорога однополосная и подъехать прямо к дому невозможно из-за большого потока автомобилей.



— Машины идут одна за другой, никто никого не пропускает. Едут фуры, лесовозы и даже маршрутки с автобусами. Из-за большого потока машин дорогу полностью убили, на каждом метре выбоины. После дождей огромные лужи, а тротуаров нет. В жару пыль столбом, — отметила сибирячка.



По словам Натальи, раньше по улице дети свободно ездили на велосипедах, прогуливались мамы с колясками. Теперь это делать опасаются.

