Едут фуры и маршрутки: улицу в частном секторе на Тульской превратили в магистраль

Жители частного сектора в Ленинском районе рядом с СНТ «Ложок» сообщили, что по улице Тульской увеличился поток машин. Как рассказала НГС местная жительница Наталья, такой маршрут автомобилисты стали использовать после начала ремонта на улице Хилокской.
Как объяснила НГС сибирячка, проблема заключается в том, что машины едут по частному сектору слишком быстро. Теперь местные боятся выпускать детей гулять возле дома. По словам Натальи, подобная ситуация продолжается уже около месяца.
— На Хилокской, 19 всё разрыли еще месяц назад и так всё и оставили. Через наш частный сектор и так все пробки объезжали, но в последнее время поток машин просто огромный. Теперь пробка возникает уже и на Тульской, — рассказала НГС местная жительница Наталья.
Теперь некоторые местные жители вынуждены оставлять свои машины на обочине и идти домой пешком, так как дорога однополосная и подъехать прямо к дому невозможно из-за большого потока автомобилей.
— Машины идут одна за другой, никто никого не пропускает. Едут фуры, лесовозы и даже маршрутки с автобусами. Из-за большого потока машин дорогу полностью убили, на каждом метре выбоины. После дождей огромные лужи, а тротуаров нет. В жару пыль столбом, — отметила сибирячка.
По словам Натальи, раньше по улице дети свободно ездили на велосипедах, прогуливались мамы с колясками. Теперь это делать опасаются.
— Так как тротуаров нет, люди вынуждены прыгать по обочинам, проезжающие водители матерят, обливают из луж. Ребятишек боимся выпустить из дома, даже до детской площадки приходится их провожать, — пояснила Наталья.
Местные жители обратились в администрацию Ленинского района, чтобы установить шлагбаум, но получили отказ. Ответ из муниципалитета есть в распоряжении редакции.
— Устройство преграждающих конструкций влечет за собой нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям согласно статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — говорится в ответе.
Также местные рассказали, что из-за потока машин на дороге часто происходят ДТП. Корреспондент НГС обратился в Госавтоинспекцию по Новосибирску за комментарием по этой ситуации.
— Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Новосибирску проведен анализ аварийности на улице Тульской — на участке от Тещиного языка до улицы Петухова. В период с 01.06.2023 по 23.08.2023 на данном участке произошло одно дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух транспортных средств, в результате ДТП никто не пострадал, оформлено как материальный ущерб, — ответили в инспекции.
По словам Натальи, сейчас жители частного сектора готовят коллективное обращение в правительство Новосибирской области, чтобы решить эту ситуацию.
Ранее в Новосибирске изменили схему движения на площади Труда. Из-за этого на трудном для движения участке собралась многокилометровая пробка. Водители по несколько часов вынуждены стоять в заторе.