«Главное, добиться финансирования»: губернатор — о работах по расширению Чуйского тракта

Новосибирская область добивается финансирования на продолжение работ по расширению Чуйского тракта. Об этом в прямом эфире ОТС сообщил губернатор Андрей Травников.
— Федеральное управление готово выполнять работу, проектно-сметная документация разработана, добиваемся выделения финансирования на продолжение работ. В частности, один из вопросов, который я поднимал на последней встрече с президентом, касался развития всего Чуйского тракта и нашего участка, — рассказал Андрей Травников.
По словам губернатора, участок тракта, расположенный в Новосибирской области, не сложнее, чем остальные.
— Единственная трудность — плотность собственников, объектов. Пришлось проделать работу по освобождению земельных участков, выкупу. Но эту часть работ уже выполнили. Собственно, выполнение строительно-монтажных работ не вызовет трудностей, главное, добиться финансирования, — повторил губернатор.
Кроме расширения Чуйского тракта в приоритете сейчас строительство развязок в Академгородке и виадука на Матвеевке.
В июне губернаторы Новосибирской области, Алтайского края и глава Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве по развитию туристического маршрута «Чуйский тракт». Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме — 2023.
Работы должны завершиться к 2035 году, планируется расширить федеральную трассу Р-256 до четырех полос на всём протяжении от Новосибирска до Монголии, организовать придорожные сервисы и функцию «умная трасса».
Чуйский тракт действует с 1922 года, в 2014 году National Geographic включил его в 10 самых красивых дорог мира. В прошлом году в честь 100-летия дороги редакция НГС выпустила серию публикаций о Чуйском тракте: о его истории, достопримечательностях и особенностях.