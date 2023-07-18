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«Главное, добиться финансирования»: губернатор — о работах по расширению Чуйского тракта

По словам губернатора, документы по ремонту уже готовы

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В 2014 году National Geographic включил Чуйский тракт в 10 самых красивых дорог мира

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Новосибирская область добивается финансирования на продолжение работ по расширению Чуйского тракта. Об этом в прямом эфире ОТС сообщил губернатор Андрей Травников.

— Федеральное управление готово выполнять работу, проектно-сметная документация разработана, добиваемся выделения финансирования на продолжение работ. В частности, один из вопросов, который я поднимал на последней встрече с президентом, касался развития всего Чуйского тракта и нашего участка, — рассказал Андрей Травников.

По словам губернатора, участок тракта, расположенный в Новосибирской области, не сложнее, чем остальные.

— Единственная трудность — плотность собственников, объектов. Пришлось проделать работу по освобождению земельных участков, выкупу. Но эту часть работ уже выполнили. Собственно, выполнение строительно-монтажных работ не вызовет трудностей, главное, добиться финансирования, — повторил губернатор.

Кроме расширения Чуйского тракта в приоритете сейчас строительство развязок в Академгородке и виадука на Матвеевке.

В июне губернаторы Новосибирской области, Алтайского края и глава Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве по развитию туристического маршрута «Чуйский тракт». Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме — 2023.

Работы должны завершиться к 2035 году, планируется расширить федеральную трассу Р-256 до четырех полос на всём протяжении от Новосибирска до Монголии, организовать придорожные сервисы и функцию «умная трасса».

Чуйский тракт действует с 1922 года, в 2014 году National Geographic включил его в 10 самых красивых дорог мира. В прошлом году в честь 100-летия дороги редакция НГС выпустила серию публикаций о Чуйском тракте: о его истории, достопримечательностях и особенностях.

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