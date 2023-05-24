Центр Новосибирска встал в пробке на Красном проспекте — что произошло

Вечером 24 мая в Новосибирске образовалась пробка в Центральном районе города. Как сообщают читатели НГС, движение затруднено на пересечении улицы Фрунзе и Красного проспекта.
По данным новосибирцев, на участке дороги произошел обрыв троллейбусных проводов. Информация о происшествии также размещена на сайте 2ГИС.
— Средний ряд. Правый ряд. Троллейбус оборвал провода, — сообщил пользователь 2ГИС.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор наблюдается на Красном проспекте от пересечения с улицей Ядринцевской до улицы Державина. Пробка зафиксирована на улице Фрунзе от площади Кондратюка до пересечения с улицей Семьи Шамшиных.
Накануне в Новосибирске произошло ДТП на улице Кошурникова. Из-за аварии на участке дороги образовалась пробка.