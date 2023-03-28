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На антиобледенители для дорог Новосибирска потратят 168 миллионов — договор будет действовать до конца 2025 года

Всего собираются закупить 5,5 тонны

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Деньги поставщику заплатят в 2025 году

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В Новосибирске закупят антигололедный реагент на 168,4 миллиона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 27 марта. Поставщик будет выполнять контракт до 2026 года.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска собирается закупить 5,5 тонны антиобледенителей двух видов: твердый противогололедный реагент и двухфазный противогололедный реагент.

Контракт с поставщиком начнет действовать с момента заключения договора до 31 декабря 2025-го. Как следует из документов все деньги будут выплачены в 2025 году. Предложения по закупке будут приниматься до 4 апреля 2023 года. Деньги будут выделяться из местного бюджета.

В декабре мэрия Новосибирска объявила аукцион на размещение 17 остановочных павильонов общественного транспорта. На это готовы потратить 1,6 миллиона рублей.

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