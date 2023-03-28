На антиобледенители для дорог Новосибирска потратят 168 миллионов — договор будет действовать до конца 2025 года

В Новосибирске закупят антигололедный реагент на 168,4 миллиона. Информация об этом появилась на сайте госзакупок
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска собирается закупить 5,5 тонны антиобледенителей двух видов: твердый противогололедный реагент и двухфазный противогололедный реагент.
Контракт с поставщиком начнет действовать с момента заключения договора до
В декабре мэрия Новосибирска объявила аукцион на размещение 17 остановочных павильонов общественного транспорта. На это готовы потратить 1,6 миллиона рублей.