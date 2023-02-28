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Тройное ДТП произошло на Котовского в Новосибирске: одного из водителей зажало в салоне

По дороге разлилось топливо. На месте работают сотрудники МЧС

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Одного из водителей извлекали из салона спасатели

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На улице Котовского в Новосибирске столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Toyota Mark II, зацепив припаркованный полуприцеп. Фотографии с места ДТП опубликованы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Водитель японского седана оказался зажат в салоне автомобиля, прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС достали его с помощью гидравлического спасательного инструмента и передали в руки медиков в крайне тяжелом состоянии. В результате столкновения на проезжую часть вылилось топливо, которое будут смывать спасатели, — сообщил очевидец «АСТ-54».

На момент публикации материала на Котовского пробка: для движения доступна одна полоса. НГС обратился за комментарием в управление МЧС Новосибирской области, пока ответа редакция не получила.

Из-за грядущего потепления в Новосибирске вырастет риск ДТП и травм на тротуарах. Об этом сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сказал начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

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