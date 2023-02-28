«Очень большой риск на дорогах»: из-за потепления в Новосибирске станет опаснее

Из-за грядущего потепления в Новосибирске вырастет риск ДТП и травм на тротуарах. Об этом сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сказал начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.