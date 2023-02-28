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«Очень большой риск на дорогах»: из-за потепления в Новосибирске станет опаснее

В мэрии сообщили, что выросла вероятность ДТП

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В ближайшие 3 дня в городе потеплеет

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Из-за грядущего потепления в Новосибирске вырастет риск ДТП и травм на тротуарах. Об этом сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сказал начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

— С завтрашнего дня ожидается переход на плюсовую температуру. Безусловно, это определенные риски. Опять же, сход с крыш, гололедица, получение травм на тротуарах и придомовой территории. Опасность дорожно-транспортных происшествий, очень большой риск на дорогах, — сказал Сергей Куценко.

По его словам, сотрудники департамента «дают указания» управляющим компаниям по очистке дворов.

Мэр Анатолий Локоть добавил, что сохраняется риск схода снега с крыш и балконов. При этом, даже если снег упал с балкона квартиры, ответственность с управляющей компании «никто не снимает», подчеркнул мэр.

— Там, где невозможно очистить, должны быть ограничения — ленты, плакаты предупреждающие, — сказал Локоть.

В ближайшие дни воздух в Новосибирске прогреется до +10 градусов — в Новосибирскую область идет тепло из Казахстана. Подробный прогноз можно почитать здесь.

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