«Очень большой риск на дорогах»: из-за потепления в Новосибирске станет опаснее

Из-за грядущего потепления в Новосибирске вырастет риск ДТП и травм на тротуарах. Об этом сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сказал начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.
— С завтрашнего дня ожидается переход на плюсовую температуру. Безусловно, это определенные риски. Опять же, сход с крыш, гололедица, получение травм на тротуарах и придомовой территории. Опасность дорожно-транспортных происшествий, очень большой риск на дорогах, — сказал Сергей Куценко.
По его словам, сотрудники департамента «дают указания» управляющим компаниям по очистке дворов.
Мэр Анатолий Локоть добавил, что сохраняется риск схода снега с крыш и балконов. При этом, даже если снег упал с балкона квартиры, ответственность с управляющей компании «никто не снимает», подчеркнул мэр.
— Там, где невозможно очистить, должны быть ограничения — ленты, плакаты предупреждающие, — сказал Локоть.
В ближайшие дни воздух в Новосибирске прогреется до +10 градусов — в Новосибирскую область идет тепло из Казахстана. Подробный прогноз можно почитать здесь.