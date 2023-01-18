1,9 миллиона рублей готовы потратить власти Ордынского района на новый внедорожник

18 января на портале госзакупок опубликован конкурс на поставку внедорожника для администрации Ордынского района Новосибирской области.
Начальная стоимость контракта составляет 1,9 миллиона рублей.
Согласно условиям контракта, мощность двигателя автомобиля с механической коробкой передач составит 100–150 лошадиных сил, объем двигателя — 2000–3000 кубов. Машина должна быть не позднее 2022 года выпуска.
Во внедорожнике должна быть мультимедийная система с дисплеем «для обеспечения комфортных условий в салоне при поездке и возможности использования камеры заднего вида» и крепления для детских сидений.
Если анализировать требования к автомобилю в целом, можно предположить, что чиновники собираются купить «УАЗ-Патриот» в максимальной комплектации.
Окончание подачи заявок на поставку такого автомобиля — 26 января. Покупка состоится за счет средств бюджета района.
НГС также отправил запрос в администрацию района.
В конце прошлого года управление МВД по Новосибирской области объявило аукцион на поиск компании, которая поставит 75 легковых автомобилей на сумму более 72 миллионов рублей.