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Тема дняЦирковую лошадь продают за полмиллиона рублей
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1,9 миллиона рублей готовы потратить власти Ордынского района на новый внедорожник

НГС предположил, что это может быть за машина

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Машина должна быть выпущена не позднее 2022 года

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18 января на портале госзакупок опубликован конкурс на поставку внедорожника для администрации Ордынского района Новосибирской области.

Начальная стоимость контракта составляет 1,9 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, мощность двигателя автомобиля с механической коробкой передач составит 100–150 лошадиных сил, объем двигателя — 2000–3000 кубов. Машина должна быть не позднее 2022 года выпуска.

Во внедорожнике должна быть мультимедийная система с дисплеем «для обеспечения комфортных условий в салоне при поездке и возможности использования камеры заднего вида» и крепления для детских сидений.

Если анализировать требования к автомобилю в целом, можно предположить, что чиновники собираются купить «УАЗ-Патриот» в максимальной комплектации.

Окончание подачи заявок на поставку такого автомобиля — 26 января. Покупка состоится за счет средств бюджета района.

НГС также отправил запрос в администрацию района.

В конце прошлого года управление МВД по Новосибирской области объявило аукцион на поиск компании, которая поставит 75 легковых автомобилей на сумму более 72 миллионов рублей.

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