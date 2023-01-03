«Дефицит есть». Летчик Леха — о том, с кем будем летать дальше и как поменялись пассажиры

— Как всё это отразилось на пассажирах?



— Не сказать, что пассажиры как-то радикально поменялись. Как говорил Воланд из «Мастера и Маргариты», когда проводил свои сеансы: «Люди как люди, только квартирный вопрос испортил их». Всё по-прежнему: те люди, которые летали, — летают, те, которые боялись, точно так же и боятся.

— Зато пилоты поменялись. Поразъехались, да?

— Такого, конечно, нет, что совсем некому летать, потому что много компаний в простое. Но в целом, да, дефицит квалифицированных летчиков есть.