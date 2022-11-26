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На станции метро «Спортивная» начали монтировать освещение

Светильники расположат под потолком и на стенах станции

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На потолке установили алюминиевые сотовые панели

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В Новосибирске на станции метро «Спортивная» начали монтаж внутреннего освещения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

— Ведутся работы в кассовом зале, вестибюле, на платформах, освещены подъемные зоны всех эскалаторных групп. На потолке установлены алюминиевые сотовые панели. Подвесной потолок с расположенными внутри светильниками будет освещать все зоны станции дневным холодным светом, — отметили в компании.

Светильники расположат под потолком и на стенах станции. Сейчас на «Спортивной» уже закончили прокладку инженерных систем.

Ранее на станции метро «Спортивная» в Новосибирске появилась вывеска.

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