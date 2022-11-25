Пять дорог отремонтируют на левом берегу Новосибирска — список улиц

Выполнить ремонт дорог подрядчик должен в три этапа. Начало первого запланировано на 1 апреля 2023 года, завершение последнего — 21 августа 2023 года.



Ранее НГС сообщал о том, какие дороги починит мэрия Новосибирска в 2023 году. Ремонт запланирован на 17 улицах города по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».