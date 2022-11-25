Пять дорог отремонтируют на левом берегу Новосибирска — список улиц

В Новосибирске ищут подрядчика для выполнения работ по ремонту автодорог в городе. По данным сайта госзакупок, за работы готовы заплатить более 209,8 миллиона рублей.
Согласно документам, заказчиком ремонта дорог выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».
В рамках контракта подрядчик проведет ремонт существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части на дорогах пяти улиц города. Работы запланированы на левом берегу Новосибирска.
На улице Связистов победитель конкурса выполнит устройство верхнего слоя покрытия, поднятие смотровых колодцев инженерных коммуникаций и дождеприемных колодцев, а также исправление продольного и поперечного профиля покрытия автодороги. Стоимость работ составляет 16,5 миллиона рублей.
Аналогичные работы запланированы на улицах Выставочной и Волховской. За них готовы заплатить 17,2 миллиона рублей и 24,5 миллиона рублей соответственно. Ремонт автодороги на улице Полтавской оценивается в 16,02 миллиона рублей. В рамках контракта на ней также проведут устройство верхнего слоя покрытия дороги, поднятие существующих смотровых колодцев инженерных коммуникаций, а также исправление продольного и поперечного профилей покрытия.
Самый масштабный ремонт в рамках контракта пройдет на улице Большой. Подрядчик выполнит укрепление обочин, устройство верхнего слоя покрытия, а также исправление продольного и поперечного профилей покрытия дороги. Начальная цена работ по объекту достигает 135,3 миллиона рублей.
Выполнить ремонт дорог подрядчик должен в три этапа. Начало первого запланировано на 1 апреля 2023 года, завершение последнего — 21 августа 2023 года.
Ранее НГС сообщал о том, какие дороги починит мэрия Новосибирска в 2023 году. Ремонт запланирован на 17 улицах города по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».