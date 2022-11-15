Улицы окрасились в красный цвет: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 8 баллов. Кроме затора на Кирова, пробка растянулась на улице Гусинобродское шоссе.



Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогах продолжается уже несколько дней. Из-за обильного снегопада город встал в километровых пробках.