Улицы окрасились в красный цвет: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 15 ноября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на Красном проспекте и Большевистской. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.
Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Так, многокилометровый затор образовался на Сибиряков-Гвардейцев.
«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 8 баллов. Кроме затора на Кирова, пробка растянулась на улице Гусинобродское шоссе.
Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогах продолжается уже несколько дней. Из-за обильного снегопада город встал в километровых пробках.