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Улицы окрасились в красный цвет: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

На улицах города произошло сразу несколько ДТП

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Пробки в городе продолжаются с самого утра

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Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 15 ноября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на Красном проспекте и Большевистской. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.

Затор образовался на обоих берегах мегаполиса

Затор образовался на обоих берегах мегаполиса

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Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Так, многокилометровый затор образовался на Сибиряков-Гвардейцев.

На некоторых участках ведут дорожные работы

На некоторых участках ведут дорожные работы

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«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 8 баллов. Кроме затора на Кирова, пробка растянулась на улице Гусинобродское шоссе.

Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогах продолжается уже несколько дней. Из-за обильного снегопада город встал в километровых пробках.

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