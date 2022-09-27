Нельзя под землю: новую автостанцию в переходе у вокзала хотят признать незаконной

Заявление в прокуратуру

Автостанция на площади Гарина-Михайловского начала работать летом, примерно через месяц председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Комиссия по противодействию коррупции» по Новосибирской области Виктор Саморядов обратился в прокуратуру с просьбой проверить, насколько законным было это решение.

К автостанции оказалось много претензий. Прежде всего в том, что в подвале не может находиться зал ожидания, кассы и бытовые помещения, ведь помещения такого типа не входят в список допустимых для такой работы.