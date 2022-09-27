Нельзя под землю: новую автостанцию в переходе у вокзала хотят признать незаконной
Проверяющие органы не нашли нарушений
В июле открылась новая автостанция в подземном переходе на площади Гарина-Михайловского. Во время строительства пешеходного перехода назначение его площадей оставалось загадочным — в одно время даже говорили, что здесь будет просто укрытие от дождя. Но станция заработала, есть стоянка для автобусов, кассовый зал. Недавно председатель комиссии по противодействию коррупции написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность работы станции в подвальном помещении. Проверяющие органы ответили, что никаких нарушений нет — подробности в нашем материале.
Заявление в прокуратуру
Автостанция на площади Гарина-Михайловского начала работать летом, примерно через месяц председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Комиссия по противодействию коррупции» по Новосибирской области Виктор Саморядов обратился в прокуратуру с просьбой проверить, насколько законным было это решение.
К автостанции оказалось много претензий. Прежде всего в том, что в подвале не может находиться зал ожидания, кассы и бытовые помещения, ведь помещения такого типа не входят в список допустимых для такой работы.
В обращении он упомянул и вход в зал ожидания с привокзальной площади через застекленные двери по единственному лестничному маршу (кстати, во время подготовки материала метрополитен сообщил, что открыл выход из автостанции к станции метро). Также в списке претензий был обнесенный металлическим забором выход на привокзальную площадь (на момент публикации забора не было. — Прим. ред.), отсутствие аварийного освещения зала ожидания.
— Считаем, что здание вышеуказанной автостанции с таким количеством нарушений не могло быть принято в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством РФ. Для строительства операционно-кассовых залов и залов ожидания в подвальных (подземных) этажах требуется разработка специальных технических условий и согласование их с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития РФ и Министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), — отметил в своем обращении Саморядов.
Кроме того, он заявил, что не соответствует требованиям и транспортная доступность, а также нет досмотра работников и пассажиров на предмет взрывчатки и запрещенных товаров.
В беседе с корреспондентом NGS.RU Виктор Саморядов уточнил, что обратился в прокуратуру не по своей инициативе, а после обращений. От кого именно они поступили, не сказал, лишь подсчитал, что было три письма, и все они от граждан РФ.
— Мы на каждое обращение реагируем. Аналогичная ситуация с оказанием услуг предприятиями по междугородним перевозкам нам поступали обращения, мы, соответственно, передавали в прокуратуру, непосредственно просили, чтобы по той информации, которую мы представляли, принимались соответствующие решения и эти решения сообщались нам.
Ответ они пока ждут, потом передают его заявителям, если тех не устраивает, будут настаивать на более тщательной проверке.
Передай другому
В прокуратуре NGS.RU подтвердили, что сообщение от Виктора Саморядова действительно было — его перенаправили в ведомства, в чьей компетенции такие проверки.
— Данное обращение 16.09.2022 прокуратурой области направлено в УГАН НОТБ СФО Ространснадзора, ГУ МЧС России по Новосибирской области, инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области для рассмотрения в пределах компетенции, — ответили в ведомстве.
В инспекции государственного строительного надзора NGS.RU ответили, что извещение о начале строительства объекта в инспекцию не поступало.
— Государственный строительный надзор при устроительстве указанного объекта инспекцией не осуществлялся, заключение о соответствии построенного объекта не выдавалось, — ответили в Госстройнадзоре. — По информации, размещенной на муниципальном портале города Новосибирска, мэрией города Новосибирска выдано разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта 25 мая 2022 года. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий отсутствуют.
В ГУ МЧС по Новосибирской области дали аналогичный ответ: в управление не поступала информация о вводе в эксплуатацию объекта и о наличии нарушений требований пожарной безопасности.
— Учитывая изложенное, контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объекта не проводились, — уточнили в МЧС.
Что говорят в мэрии
На запрос NGS.RU о проверках законности работы открывшейся автостанции в мэрии Новосибирска сообщили, что 19 ноября 2021 года застройщику ООО «Сталкер» выдали разрешение на строительство подземного перехода на площади им. Гарина-Михайловского. 26 мая выдали разрешение на ввод в эксплуатацию на основании заявления застройщика и документов, предусмотренных статьей градостроительного кодекса РФ.
— Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию у управления отсутствовали, — отметили в мэрии. — Правомерность действий мэрии при выдаче разрешения на строительство объекта подтверждена решением Железнодорожного районного суда Новосибирска.
Как открывали автовокзал, как он выглядит и почему он оказался в подземном переходе, читайте в нашем репортаже.