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На маршруте Новосибирск — Томск появился новый поезд — как он будет ходить

Поезд будет курсировать 3 дня в неделю

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Новый поезд будет оборудован для маломобильных граждан

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Новый состав начал курсировать по маршруту скорого поезда Томск-2 — Новосибирск сегодня, 10 сентября.

— Поезд № 869/870 сообщением Томск-2 — Новосибирск курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Маршрут следования объединяет три региона Сибири — Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области. Время в пути составляет 4 часа 50 минут, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Новый поезд относится к серии ЭП2Д, в таких вагонах более комфортные условия для пассажиров, сообщили в РЖД. Например, там большие тамбуры, вагоны соединены между собой без зазоров, а переходы между вагонами сквозные.

В поезде есть система микроклимата, светодиодное освещение и санитарные комнаты.

— Важная особенность состава — доступность для маломобильных пассажиров. Электропоезд ЭП2Д оснащен четырьмя подъемниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске, — рассказали в РЖД.

Кроем того, в поезде есть кнопка, чтобы вызвать бригаду для посадки маломобильного пассажира.

Также предусмотрен вагон повышенной комфортности — там будут столики, кулер с водой и место для зарядки телефонов. Кроме того, в составе будут продавать горячие и прохладительные напитки, бакалею. Пассажирам скорого поезда будет доступен аудиогид, рассказывающий о городах по пути следования.

В августе в новосибирском метро запустили пятивагонные составы. Пока такие вагоны ходят только по Ленинской линии — так в мэрии хотят разгрузить станцию Площадь Маркса.

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