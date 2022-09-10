На маршруте Новосибирск — Томск появился новый поезд — как он будет ходить
Поезд будет курсировать 3 дня в неделю
Новый состав начал курсировать по маршруту скорого поезда Томск-2 — Новосибирск сегодня, 10 сентября.
— Поезд
Новый поезд относится к серии ЭП2Д, в таких вагонах более комфортные условия для пассажиров, сообщили в РЖД. Например, там большие тамбуры, вагоны соединены между собой без зазоров, а переходы между вагонами сквозные.
В поезде есть система микроклимата, светодиодное освещение и санитарные комнаты.
— Важная особенность состава — доступность для маломобильных пассажиров. Электропоезд ЭП2Д оснащен четырьмя подъемниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске, — рассказали в РЖД.
Кроем того, в поезде есть кнопка, чтобы вызвать бригаду для посадки маломобильного пассажира.
Также предусмотрен вагон повышенной комфортности — там будут столики, кулер с водой и место для зарядки телефонов. Кроме того, в составе будут продавать горячие и прохладительные напитки, бакалею. Пассажирам скорого поезда будет доступен аудиогид, рассказывающий о городах по пути следования.
В августе в новосибирском метро запустили пятивагонные составы. Пока такие вагоны ходят только по Ленинской линии — так в мэрии хотят разгрузить станцию Площадь Маркса.