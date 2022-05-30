На Стартовой начали укладывать асфальт от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус»
Сделаны работы на участке в 210 метров
В Новосибирске начали укладывать дорогу от площади Лыщинского до улицы Стартовой и пляжа «Наутилус». Работы выполняются по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги».
— Уложены первые 210 метров полотна, — сообщили в компании «СпецТрансСтрой», которая выполняет работы. — Завершается выполнение комплекса работ по уширению дамбы Октябрьского моста, монтажу магистрального бордюра, нанесена временная разметка, выставлены бетонные блоки ограждения. Также к завершению подходит выполнение работ по планировке откосов дамбы Октябрьского моста.
Все работы планируют завершить в третьем квартале 2022 года.
НГС составил рейтинг компаний, которые получили основные контракты на ремонт дорог в Новосибирске. Они получат от 42 до 162 миллионов рублей. Рассказываем кратко, кто владеет этими фирмами, а подробные разборы вы можете прочитать в нашей статье.