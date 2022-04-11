В троллейбусах и трамваях Новосибирска перестали выдавать билеты при оплате по карте

В троллейбусах и трамваях Новосибирска перестали выдавать чеки пассажирам, которые оплатили проезд по карте — информацию об оплате и чек с поездки можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте T-karta.ru.

Как уточнили корреспонденту НГС в Горэлектротранспорте, новые правила действуют с 11 апреля. Это не коснется пассажиров, которые рассчитываются наличными, — им, как обычно, должны выдать бумажный билет.

У контролеров есть свои терминалы, которые показывают, оплачивал пассажир проезд по карте или нет, уточнили представители ГЭТ.