В «Ситимобиле» рассказали, когда завершат работу в России

Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит свою работу
— «Ситимобил» действительно больше не будет работать. Это не ребрендинг и не переход в другое юридическое лицо. С
Также в компании пояснили, что водителям достаточно просто вывести средства со своего баланса, чтобы завершить работу в приложении. Тем же, кто работал как самозанятый или ИП, нужно будет подписать документы о прекращении сотрудничества. Это можно сделать в разделе «Документы» приложения «Ситистарт» — документы для подписания появятся там в конце апреля.
О своём решении покинуть рынок компания заявила 12 марта.
— Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства, — говорилось в пресс-релизе «Ситимобила».
«Ситимобил» запустился в 2007 году. Агрегатор занимал второе место на рынке после «Яндекс.Такси». Четыре года назад совладельцами «Ситимобила» стали Mail.Ru Group и «Мегафон». Через год сервис вошел в совместное предприятие «Сбера» и VK.