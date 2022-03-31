В «Ситимобиле» рассказали, когда завершат работу в России

Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит свою работу 15 апреля, сообщается на сайте компании. До 15 апреля приложение и служба поддержки будут работать так же, как обычно. На сайте компании указали, что для полного закрытия им нужен именно месяц.

— «Ситимобил» действительно больше не будет работать. Это не ребрендинг и не переход в другое юридическое лицо. С 15 апреля нельзя будет принять и выполнить пассажирский заказ. Но приложение будет работать, и водители успеют решить финансовые вопросы: вывести средства со своего баланса и воспользоваться топливными баллами, — пояснили на сайте.

