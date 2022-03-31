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В «Ситимобиле» рассказали, когда завершат работу в России

Водители успеют вывести средства с баланса и воспользоваться топливными баллами

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«Ситимобил» запустился в 2007 году

«Ситимобил» запустился в 2007 году

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Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит свою работу 15 апреля, сообщается на сайте компании. До 15 апреля приложение и служба поддержки будут работать так же, как обычно. На сайте компании указали, что для полного закрытия им нужен именно месяц.

— «Ситимобил» действительно больше не будет работать. Это не ребрендинг и не переход в другое юридическое лицо. С 15 апреля нельзя будет принять и выполнить пассажирский заказ. Но приложение будет работать, и водители успеют решить финансовые вопросы: вывести средства со своего баланса и воспользоваться топливными баллами, — пояснили на сайте.

Также в компании пояснили, что водителям достаточно просто вывести средства со своего баланса, чтобы завершить работу в приложении. Тем же, кто работал как самозанятый или ИП, нужно будет подписать документы о прекращении сотрудничества. Это можно сделать в разделе «Документы» приложения «Ситистарт» — документы для подписания появятся там в конце апреля.

О своём решении покинуть рынок компания заявила 12 марта.

— Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства, — говорилось в пресс-релизе «Ситимобила».

«Ситимобил» запустился в 2007 году. Агрегатор занимал второе место на рынке после «Яндекс.Такси». Четыре года назад совладельцами «Ситимобила» стали Mail.Ru Group и «Мегафон». Через год сервис вошел в совместное предприятие «Сбера» и VK.

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