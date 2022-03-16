С 17 марта в Новосибирске изменится схема движения кольцевой маршрутки

С 17 марта изменится схема движения маршрутного такси № 44, сообщает ЦУГАЭТ.
— С целью улучшения транспортного обслуживания жителей Новосибирска изменяется муниципальный маршрут регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу № 44 «Новосибирский автовокзал-Главный» — «Метро "Березовая роща"» — «Новосибирский автовокзал-Главный», — сказано в сообщении на официальном сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.
С завтрашнего дня маршрутки № 44 будут курсировать по следующему маршруту: улица Татьяны Снежиной, улица Волочаевская, Гусинобродское шоссе, улица Волочаевская, проспект Дзержинского, остановка «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, улица Кошурникова, улица Гоголя, улица Челюскинцев, площадь Лунинцев, улица Челюскинцев, улица Ленина, Вокзальная магистраль, улица Орджоникидзе, Красный проспект, Октябрьская магистраль, улица Кирова, улица Никитина, Гусинобродское шоссе, улица Волочаевская, улица Татьяны Снежиной.
Ранее стало известно, что в Новосибирске «сетевая поездка» перестала работать на маршруте автобуса № 45. В мэрии объяснили, как сейчас будет работать проект, на каких маршрутах и на какой срок его продлили.