Мэрия Новосибирска объяснила появление городских автобусов с силовиками на протестных акциях

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос НГС объяснила появление городских автобусов на несанкционированных акциях в минувшие выходные, в них перевозили силовиков.





— Для организации специализированных перевозок уполномоченным органом в сфере организации транспортного обслуживания населения города Новосибирска привлекаются транспортные средства, имеющиеся в резерве у перевозчиков различных форм собственности и не задействованные в данный период времени в регулярных перевозках, — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии. — Автобусы предоставляются для реализации комплекса мер, направленных на обеспечение общественного порядка.