Мэрия Новосибирска объяснила появление городских автобусов с силовиками на протестных акциях

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос НГС объяснила появление городских автобусов на несанкционированных акциях в минувшие выходные, в них перевозили силовиков.
— Для организации специализированных перевозок уполномоченным органом в сфере организации транспортного обслуживания населения города Новосибирска привлекаются транспортные средства, имеющиеся в резерве у перевозчиков различных форм собственности и не задействованные в данный период времени в регулярных перевозках, — ответили на запрос НГС в пресс-центре мэрии. — Автобусы предоставляются для реализации комплекса мер, направленных на обеспечение общественного порядка.
Как уточнили в мэрии, 26 и 27 февраля маршруты ПАТП-4 работали по графику выходного дня, поэтому перевозчик смог предоставить 6 резервных автобусов, которые не были задействованы на маршрутах.
— Автобусный маршрут № 36 осуществлял работу в штатном режиме с интервалом движения 28 минут в соответствии с утвержденным расписанием движения, — констатировали в мэрии. — Помимо автобусов МКП «ПАТП-4» привлекались резервные транспортные средства перевозчиков различных форм собственности, а именно 26 февраля 2022 года — 5 единиц, 27 февраля 2022 года — 4 единицы.
В феврале Управление пассажирских перевозок мэрии представило новые схемы работы транспорта. В том числе за счет новых автобусов, которые получило предприятие ПАТП-4. Так, в 3-м квартале 2022 года на маршруте № 36, который теперь идет из микрорайона Щ до Студенческой (через Бугринский мост), вместо 4 автобусов на линии должно быть 18.
24 февраля по решению Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки рухнули, Европа и США ввели новые санкции. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры. В то же время в Новосибирске регулярно начали проходить антивоенные акции, на некоторых из которых силовики располагались в автобусах с № 36. В онлайн-трансляции мы рассказываем главные события о происходящем в России и мире.