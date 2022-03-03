Минобороны впервые назвало число погибших военных: хроника спецоперации на Украине

Ранее стало известно, что российская и украинская делегации встретятся на втором раунде переговоров. Они пройдут завтра в Беловежской пуще. Делегация РФ уже на месте, приезд представителей из Киева ожидается к утру.
Стороны готовы обсудить прекращение огня.
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В оборонном ведомстве также рассказали об итогах семи дней спецоперации:
- поражено 1533 объекта военной инфраструктуры Украины, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция;
- уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе;
- 484 танка и других боевых бронированных машин;
- 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 336 единиц специальной военной автомобильной техники;
- 47 беспилотных летательных аппаратов.
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В Минобороны также подчеркнули, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений России в специальной операции не участвуют.
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Сколько военных погибли
Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли. 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время спецоперации составили более 2870 человек, заявили в российском оборонном ведомстве.
Министерство ранее упоминало о гибели наших военнослужащих, однако точное число жертв не называлось.
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