3 марта четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 0/10
usd 91.75
eur 102.91
СрочноМинобороны озвучило потери российской армии
Ведущие
Ключевые моменты

Минобороны впервые назвало число погибших военных: хроника спецоперации на Украине

Собираем всю информацию в режиме онлайн

705
5Обсудить

Поделиться

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

Мария Захарова

Поделиться

Ранее стало известно, что российская и украинская делегации встретятся на втором раунде переговоров. Они пройдут завтра в Беловежской пуще. Делегация РФ уже на месте, приезд представителей из Киева ожидается к утру.

Стороны готовы обсудить прекращение огня.

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

В оборонном ведомстве также рассказали об итогах семи дней спецоперации:

  • поражено 1533 объекта военной инфраструктуры Украины, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция;
  • уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе;
  • 484 танка и других боевых бронированных машин;
  • 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 336 единиц специальной военной автомобильной техники;
  • 47 беспилотных летательных аппаратов.

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

В Минобороны также подчеркнули, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений России в специальной операции не участвуют.

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

Сколько военных погибли

Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли. 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время спецоперации составили более 2870 человек, заявили в российском оборонном ведомстве.

Министерство ранее упоминало о гибели наших военнослужащих, однако точное число жертв не называлось.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинсанкцииРоссия и УкраинаУкраина: последние новости на сегодняпереговоры с Украиной
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter