Минобороны впервые назвало число погибших военных: хроника спецоперации на Украине

Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли. 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время спецоперации составили более 2870 человек, заявили в российском оборонном ведомстве.

Министерство ранее упоминало о гибели наших военнослужащих, однако точное число жертв не называлось.