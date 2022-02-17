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Тема дняС поста ушел начальник управления дорог
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Юрий Сердюк ушел с поста начальника управления автодорог мэрии Новосибирска

Ранее мэр Новосибирска был недоволен тем, что чиновник уходил в отпуск, когда в городе шел ремонт дорог

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Осенью Юрия Сердюка критиковал мэр Новосибирска

Осенью Юрия Сердюка критиковал мэр Новосибирска

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Юрий Сердюк ушел с поста начальника управления автодорог Новосибирска. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили на комиссии по городскому хозяйству.

— Хочу вас проинформировать, что Юрий Александрович у нас покинул пост начальника управления, — сказал председатель комиссии Игорь Кудин.

В октябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть критиковал Сердюка за то, что он ушел в отпуск до того, как в городе закончились ремонтные работы.

Кроме того, назначен новый руководитель «Городского центра организации дорожного движения» — им стал Андрей Ищенко.

Сейчас, по данным базы «Контур.Фокус», директором предприятия всё еще числится Ксения Сенькова. НГС не удалось дозвониться в ГЦОДД, чтобы получить комментарий.

Андрей Ищенко занимал должность и. о. первого вице-мэра Оби с 2015 по 2017 год, после был уволен по постановлению прокуратуры. У него не оказалось высшего экономического или юридического образования, необходимого для работы на руководящих должностях. Затем, по сведениям Тайги.инфо, назначен начальником управления градостроительства мэрии. При этом, судя по данным «Контур.Фокуса», Ищенко имел доли в строительных компаниях.

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