Юрий Сердюк ушел с поста начальника управления автодорог мэрии Новосибирска

Юрий Сердюк ушел с поста начальника управления автодорог Новосибирска. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили на комиссии по городскому хозяйству.
— Хочу вас проинформировать, что Юрий Александрович у нас покинул пост начальника управления, — сказал председатель комиссии Игорь Кудин.
В октябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть критиковал Сердюка за то, что он ушел в отпуск до того, как в городе закончились ремонтные работы.
Кроме того, назначен новый руководитель «Городского центра организации дорожного движения» — им стал Андрей Ищенко.
Сейчас, по данным базы «Контур.Фокус», директором предприятия всё еще числится Ксения Сенькова. НГС не удалось дозвониться в ГЦОДД, чтобы получить комментарий.
Андрей Ищенко занимал должность