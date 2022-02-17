Юрий Сердюк ушел с поста начальника управления автодорог мэрии Новосибирска

Андрей Ищенко занимал должность и. о. первого вице-мэра Оби с 2015 по 2017 год, после был уволен по постановлению прокуратуры. У него не оказалось высшего экономического или юридического образования, необходимого для работы на руководящих должностях. Затем, по сведениям Тайги.инфо, назначен начальником управления градостроительства мэрии. При этом, судя по данным «Контур.Фокуса», Ищенко имел доли в строительных компаниях.