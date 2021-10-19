Мэр Новосибирска возмутился отпуском начальника управления дорог — тот пошел отдыхать до того, как закончился ремонт

В Новосибирске к подрядчикам, которые ремонтируют дороги, выставят требования об аккуратности из-за жалоб на раскуроченный тротуар на Вокзальной магистрали. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Анатолий Локоть. Он поручил разработать требования «к культуре производства». Также он негативно высказался о том, что начальник управления автомобильных дорог мэрии Юрий Сердюк ушел в отпуск до того, как в городе закончились ремонтные работы.



— Обращаю внимание на культуру производства, особенно в центре города. Наши компании порой производят работы настолько неряшливо и создают условия не то что некомфортные, а невозможные для прохода. Как пример — Вокзальная магистраль. Сняли весь асфальт с тротуара напротив ЦУМа — пройти там нельзя. Вчера в 21:00, проезжая мимо, не зафиксировал ни одного рабочего, может, позже зашли. Жалоб поступает очень много. Второй объект — на Мичурина так проводили работы на выходных, что создали пылевое облако возле Центрального парка. Просто не понимают, где они работают. Таких отрицательных примеров очень много. Прошу отработать с подрядчиками культуру производства. Давайте требования предъявим. Я слышу один ответ:«У нас технологии такие», — рассказал Анатолий Локоть.