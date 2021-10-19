Мэр Новосибирска возмутился отпуском начальника управления дорог — тот пошел отдыхать до того, как закончился ремонт

Мэр Новосибирска раскритиковал уход в отпуск начальника управления дорог
В Новосибирске к подрядчикам, которые ремонтируют дороги, выставят требования об аккуратности из-за жалоб на раскуроченный тротуар на Вокзальной магистрали. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Анатолий Локоть. Он поручил разработать требования «к культуре производства». Также он негативно высказался о том, что начальник управления автомобильных дорог мэрии Юрий Сердюк ушел в отпуск до того, как в городе закончились ремонтные работы.
— Обращаю внимание на культуру производства, особенно в центре города. Наши компании порой производят работы настолько неряшливо и создают условия не то что некомфортные, а невозможные для прохода. Как пример — Вокзальная магистраль. Сняли весь асфальт с тротуара напротив ЦУМа — пройти там нельзя. Вчера в 21:00, проезжая мимо, не зафиксировал ни одного рабочего, может, позже зашли. Жалоб поступает очень много. Второй объект — на Мичурина так проводили работы на выходных, что создали пылевое облако возле Центрального парка. Просто не понимают, где они работают. Таких отрицательных примеров очень много. Прошу отработать с подрядчиками культуру производства. Давайте требования предъявим. Я слышу один ответ:«У нас технологии такие», — рассказал Анатолий Локоть.
Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что работы на Вокзальной магистрали выполняет ООО «Роад». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в декабре 2008 года. Единственный учредитель — Сергей Котенко. В прошлом году выручка фирмы составила 131,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,8 миллиона рублей. Компания выигрывала аукционы на ремонт дороги для ДЭУ
Мэр также раскритиковал уход в отпуск начальника управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Юрия Сердюка, который также является заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
— Прошу обратить внимание департамента, это последний случай, когда соглашаюсь с отпуском, пока не завершены работы. В уборочную страду в сельской местности если какой-нибудь председатель или руководитель запросится в отпуск, то вместе с заявлением на увольнение. Здесь у нас не закончились ремонтные работы, руководителя отпустили в отпуск. Всё согласовали. Это так — об ответственности, — добавил мэр.
В начале сентября эксперт НГС Илья Калинин поговорил с сотрудниками торговых точек, которые работают на Вокзальной магистрали. Они рассказали, как решение о сносе парковочных карманов сказывается на бизнесе. Читайте их мнение в нашем материале.