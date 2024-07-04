Грозы, туманы и сильный ветер: в Новосибирской области объявили предупреждение из-за погоды

Предупреждение о неблагоприятной погоде объявили в Новосибирской области. 5 июля в регионе ожидаются дожди и ветер до 19 м/с. Об этом говорится в смс-рассылке областного МЧС.
— Ожидаются дожди, грозы, ночью и утром местами туманы, при грозах порывы ветра до 19 м/с, — говорится в сообщении.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 5 июля температура воздуха днем составит +25…+27 градусов, ночью +14…+16 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза.
Ранее ливень с градом прошел под Новосибирском. Видео буйства стихии.