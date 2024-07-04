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Лето Грозы, туманы и сильный ветер: в Новосибирской области объявили предупреждение из-за погоды

Грозы, туманы и сильный ветер: в Новосибирской области объявили предупреждение из-за погоды

Сила ветра составит 19 м/с

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6 комментариев
По данным синоптиков, температура воздуха днем составит +25…+27 градусов

Предупреждение о неблагоприятной погоде объявили в Новосибирской области. 5 июля в регионе ожидаются дожди и ветер до 19 м/с. Об этом говорится в смс-рассылке областного МЧС.

— Ожидаются дожди, грозы, ночью и утром местами туманы, при грозах порывы ветра до 19 м/с, — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 5 июля температура воздуха днем составит +25…+27 градусов, ночью +14…+16 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза.

Ранее ливень с градом прошел под Новосибирском. Видео буйства стихии.

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Комментарии
6
Гость
4 июля 2024, 17:15
А Салтыкова приедет
Гость
4 июля 2024, 17:04
Ну вот и польет огород. Так что перезимуем товарищи. Можно пивка выпить.
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