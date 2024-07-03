Ливень с градом прошли под Новосибирском — видео буйства стихии

Осадки продолжались около получаса Источник: «Новости дня Каинск, Барабинск», vk.com











В городе Куйбышев Новосибирской области прошел сильный ливень и выпал град. Информацию об этом жители города публикуют в социальных сетях.



Как рассказали очевидцы в сообществе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «Вконтакте», солнечная погода резко изменилась после полудня. Сначала на город обрушился сильный ливень, его сменил град размером в несколько сантиметров.



— К обеду солнце выглянуло, мы уже не ждали осадков, а потом ливень начался резко и град застучал. А ничего не предвещало, — написала местная жительница Марина в социальных сетях.

Источник: Елена Купцова, vk.com

Жители Куйбышева пишут, что град продолжался около получаса, его заметили в разных частях города. Существенного ущерба непогода не принесла.



В последний раз в Новосибирске мощный град выпадал в конце июня. Градины были размером с грецкий орех.

