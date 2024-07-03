НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

ю-в.

 740мм 49%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

Какой будет погода в конце рабочей недели

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Проблемы с самолётами S7
12 юных выпускниц
Жалобы на зарплаты в метро
Бизнес на кубиках
Афиша на июль
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
НГС в Telegram
Лето Ливень с градом прошли под Новосибирском — видео буйства стихии

Ливень с градом прошли под Новосибирском — видео буйства стихии

Интенсивные осадки начались после полудня

986
4 комментария
Осадки продолжались около получаса

В городе Куйбышев Новосибирской области прошел сильный ливень и выпал град. Информацию об этом жители города публикуют в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы в сообществе «Новости дня Каинск Барабинск» в социальной сети «Вконтакте», солнечная погода резко изменилась после полудня. Сначала на город обрушился сильный ливень, его сменил град размером в несколько сантиметров.

— К обеду солнце выглянуло, мы уже не ждали осадков, а потом ливень начался резко и град застучал. А ничего не предвещало, — написала местная жительница Марина в социальных сетях.

Жители Куйбышева пишут, что град продолжался около получаса, его заметили в разных частях города. Существенного ущерба непогода не принесла.

В последний раз в Новосибирске мощный град выпадал в конце июня. Градины были размером с грецкий орех.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Погода Ливень Град
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
3 июля 2024, 16:54
А если бы во время града РСП с двумя детьми выходила из такси ?
Гость
3 июля 2024, 16:54
Барнаулица. До Куйбышева расстояние больше. Почему ты не написала "под Омском"?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Евген83,  40

Viktoriya,  27

Helen,  48

Сергей,  34

Дено,  23

Serg,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление