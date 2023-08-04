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Семь кругов сада

«Подгрызают корни»: вредители грозят оставить без урожая дачников под Новосибирском — как спасти овощи

Придется браться за лопату

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При повреждении личинками капуста и кусты клубники начинают быстро вянуть

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Личинки майского жука грозят оставить без урожая капусты и кустов клубники дачников в Бердске и Кольцово под Новосибирском. За помощью овощеводы обращаются к агрономам.

— В этом году огородники отмечают, что очень много личинок майского жука. Она питается в почве три года. Находит объемные корневые системы, как у капусты, и подгрызает. В районе Бердска в этом году совсем беда — свирепствует майский жук. И в районе Кольцово, — объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Повредили личинки массово и землянику садовую — так правильно называется клубника.

— При повреждении личинками капуста и кусты клубники начинают быстро вянуть. В этом случае остается только одно — выкопать поврежденные растения, собрать все личинки и уничтожить. Это позволит защитить другие растения, — советует агроном.

В начале августа дачники ждут красных, сочных томатов. Но, заходя в теплицу, многие сталкиваются со скрученными и покрытыми пятнами листьями растений, есть еще и грибковые заболевания. Объясняем, как спасти урожай.

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