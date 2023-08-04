«Подгрызают корни»: вредители грозят оставить без урожая дачников под Новосибирском — как спасти овощи

Личинки майского жука грозят оставить без урожая капусты и кустов клубники дачников в Бердске и Кольцово под Новосибирском. За помощью овощеводы обращаются к агрономам.



— В этом году огородники отмечают, что очень много личинок майского жука. Она питается в почве три года. Находит объемные корневые системы, как у капусты, и подгрызает. В районе Бердска в этом году совсем беда — свирепствует майский жук. И в районе Кольцово, — объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.