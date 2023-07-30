Спасаем помидоры: почему у томатов скручиваются листья и опадают завязи — что делать, если плоды чернеют и лопаются

В начале августа дачники ждут красных, сочных томатов. Но, заходя в теплицу, многие сталкиваются со скрученными и покрытыми пятнами листьями растений. Еще и грибковые заболевания, такие как кладоспориоз и фитофтора, грозят оставить без урожая. Объясняем, как не остаться без помидоров и при этом не обрабатывать кусты химией.
Почему скручиваются листья у помидоров
Причин для такой реакции растения может быть несколько. Например, некоторые сорта всегда раньше других скручивают листья — особенно те, которые имеют форму бычьего сердца, говорит агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. Если такое случилось с листьями сортов «бычье сердце», «данко», «тяжеловес сибири», орлиный глаз» — ничего страшного.
Высокий темп роста растений также может сказаться на листьях.
— Когда активно поливают томат и дают подкормки, то лист может не успевать своевременно расправляться, — подчеркивает агроном. — Паниковать в этом случае не стоит. Если томат высокорослый, цветет, хорошо завязывает плоды и при этом листья скручиваются, то не обращайте на это внимания. А вот если растение отстает от роста, плохо цветет и скручивает лист, то это уже вирус. Придется такой куст сразу же убирать и из теплицы, и с открытого грунта.
Скручивание всех листьев и даже ствола растения может произойти из-за применения гербицидов. Например, если вы обработали от сорняков и одуванчиков газон, а потом скосили его и этим замульчировали томаты.
— Я рекомендую никогда не использовать на дачах гербициды. Есть прекрасный способ борьбы с сорняками — руки, — подчеркнула специалист.
Как бороться с вершинной гнилью помидоров в теплице
Вершинная гниль — это физиологическое расстройство на томатах, а не заразное заболевание. Но некоторые сорта бывают очень восприимчивы к нему.
— Такие сорта придется высаживать только в открытом грунте. Вершинная гниль возникает, когда отмирает точка роста у плода, — объяснила Людмила Шубина. — Вокруг нее возникает некротическая ткань.
В этом году помочь растениям может внесение борной кислоты и кальциевой селитры в разведении, указанном на упаковке. Все поврежденные томаты на кистях с гнилью нужно будет убрать.
Почему сохнут и опадают помидоры
Завязи помидоров в теплице обычно опадают из-за загущенности посадки. Индерминантные сорта с неограниченным ростом высаживают не более трех растений на квадратный метр. Посадили гуще — получили опавшие завязи и меньше урожая.
— Чрезмерная жара также плохо сказывается на томатах. Тщательно проветривайте теплицу, снижайте густоту посадки. Если сейчас уже нельзя это сделать, то каждое утро придется ходить и потряхивать растения, чтобы улучшить опыление, — советует Людмила Шубина.
Почему трескаются помидоры
Томаты могут так реагировать на чрезмерный полив и недостаток необходимых веществ.
— Чтобы помидоры не трескались, нужно внести сейчас фосфорно-калийные удобрения. В жаркую погоду рано утром или поздно вечером следует сделать некорневую подкормку сернокислым калием. Это очень важно, — подчеркивает агроном. — Полив водой должен быть регулярным и умеренным.
Пятна на листьях томатов в теплице
Бурые и серые пятна могут появляться из-за грибкового заболевания — кладоспориоза. Еще это называют бурой пятнистостью.
— Грибок поражает листья, и если ситуацию запустить, то погибнет куст целиком, — предупреждает Людмила Шубина.
При появлении пораженных листьев их нужно сразу же удалять. На начальных стадиях кусты можно опрыскать настоем чеснока или мыльным раствором, если ситуация стала сложнее и грибок развивается очень активно, помогут биологические препараты с бактериями Bacillus subtilis.
Почему чернеют плоды помидоров
Без урожая томатов дачники чаще всего остаются из-за болезни, атакующей растения с конца июля, — фитофтороза или фитофторы. Затяжные, обильные дожди сменяет жара, и грибковые заболевания очень быстро развиваются.
— Когда ночью
Если не сделать это быстро, вы получите черный томат: мицелий быстро прорастает внутрь плода.
Препараты от фитофторы на помидорах
Обработка кустов препаратами с бактериями Bacillus subtilis может помочь в борьбе с фитофторой.
— При этом нужно очень тщательно подойти к обработке: каждый лист должен быть смочен полностью, — объяснила специалист.
Если таких препаратов под рукой нет, то нужно провести обработку хотя бы настоем сброженной травы.
— Разводим настой из расчета один литр на десять литров воды. Опрыскивать нужно нижнюю часть листовых пластин. Бактерии в настое начнут бороться с грибными спорами, — заверила Людмила Шубина. — Но пахнуть в теплице, конечно, будет очень неприятно.
Вместо настоя сброженной травы можно использовать раствор молока с йодом. Обработать кусты нужно 2–3 раза до конца августа.
— В 10 литров воды добавляем литр молока и 1–2 миллилитра йода. Перемешиваем и обрабатываем томаты, — объяснила агроном.
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