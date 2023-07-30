Спасаем помидоры: почему у томатов скручиваются листья и опадают завязи — что делать, если плоды чернеют и лопаются

Скручивание всех листьев и даже ствола растения может произойти из-за применения гербицидов. Например, если вы обработали от сорняков и одуванчиков газон, а потом скосили его и этим замульчировали томаты.

— Я рекомендую никогда не использовать на дачах гербициды. Есть прекрасный способ борьбы с сорняками — руки, — подчеркнула специалист.

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