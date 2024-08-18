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Спорт интервью Цель — захват города: сибиряки увлеклись древнерусской игрой — они шьют необычные мячи на заказ и мечтают о большом турнире

Цель — захват города: сибиряки увлеклись древнерусской игрой — они шьют необычные мячи на заказ и мечтают о большом турнире

В исконно русской игре кила команду называют ватагой, а капитана — атаманом

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3 комментария
Кила — это древнерусская игра в мяч

Кила — это древнерусская игра с мячом. На первый взгляд, увидев на поле крепких парней, бегающих с мячом в руках, можно подумать, что это тренировка регбистов. Но в киле есть принципиальные отличия и историческая идентичность как в терминах, так и в инвентаре. Своими корнями кила уходит в период Х–ХIII веков. В Новосибирске этот вид спорта развивает группа энтузиастов. Местная команда участвовала в межрегиональных турнирах, собирались для тренировок. Мы встретились с атаманом и членами ватаги «Русский Сокол», чтобы узнать, что же это за игра и откуда она взялась.

Нет, кила — это не русифицированный вариант регби. Первый письменные упоминания об этой игре в исторических текстах встречаются еще в ХVIII веке. А на раскопках, которые датируются периодом X–XIII веков, находят мячи — они служат прототипом для сегодняшних вариантов.

Со стороны может показаться, что на поле идет игра в регби, но есть ряд принципиальных отличий

В игре есть набор аутентичных терминов. Например, в килу играют ватага на ватагу, а возглавляет такую команду атаман.

— Наименования взяты из определенных текстовых упоминаний о нашей игре. Ватагами называли какие-то объединения, воинские и просто хозяйственные. У рыбаков сообщества назывались ватаги. И, кстати, рыбаки между собой боролись за рыбное место и часто решали вопрос именно килой. Кто выигрывал в киле, тот получал самое рыбное место, — рассказывает руководитель регионального отделения Федерации килы России, атаман ватаги «Русский Сокол» Алексей Назаров.

Первые письменные упоминания о киле появились в ХVIII веке

В 1862 году в повести «Очерки бурсы» писатель Николай Помяловский упоминает игру в килу, которая была популярна среди учеников Александро-Невского духовного училища в Санкт-Петербурге. Собственно, «кила» — это название самого мяча.

Принято считать, что игра зародилась в Новгородской области. Именно там на различных участках археологических раскопок находят мячи, которыми играли первые русские ватаги. Их шили из кожи и набивали шерстью.

— Мы в рамках преемственности взяли именно тот же крой, просто сделали из более современных материалов. Поверхность из кожи усилена с внутренней стороны спортивным композитом, швы проклеены, герметизированы — мячик плавает в воде, несмотря на то, что он весит полтора килограмма, — рассказывает Алексей Назаров.

Алексей Назаров собрал единомышленников в 2018 году и сформировал первую ватагу

Правила килы очень просты и доступны каждому. На прямоугольном поле, в секторе, где обычно размещают ворота, наносится разметка — так называемая линия города. Город — это территория соперника, которую противостоящая ватага должна захватить, пронеся мяч за линию. На пути к городу соперника игрокам нужно преодолеть серьезное сопротивление.

В киле разрешен определенный набор силовых приемов и даже элементы борьбы, которые превращают процесс в захватывающее противостояние крепких парней. Несколько веков назад при взятии города соперника игроки отмечали удачную реализацию выкриком «Кила!»

Прототипы мячей находят на раскопках в Нижегородской области

— Это контактная игра. Из силовых приемов разрешены захваты ниже плеч до самых пяток: как спереди, так и сзади. Запрещены болевые и удушающие приемы и удары. Разрешены толчки спереди и открытой ладонью и не амплитудные броски, при которых ноги бросаемого не подлетают выше бедра бросающего. Прогибов, бросков через бедро в игре нет. Сбить спереди плечом — это да. Подножки и подсечки запрещены. Ногами играем только в мяч, — описывает основные правила Алексей Назаров.

Касаться мяча можно и руками, и ногами. Игра в киле делится на два уровня: земля и воздух. Пока мяч на земле, его нельзя брать руками, поднять его можно только ногами с навеса. Это характерное отличие от многих игр с мячом, особенно контактных.

В киле можно касаться мяча руками и ногами, а также бороться

Также правилами разрешены передачи как назад, так и вперед. К примеру, в регби бросить мяч другому игроку можно только назад. Кроме того, вес мяча в регби не более 0,5 кг. А еще в киле игрок может затеять борьбу с любым из команды соперников, а в регби нападать можно только на того, у кого в руках мяч.

Мячи для тренировок и игр ватага «Русский Сокол» делает за свой счет. Стоимость одного экземпляра — около 6 тысяч рублей. Да и в целом продвижение и развитие килы в Новосибирске — это дело энтузиастов. Поле для тренировок любители килы арендуют вскладчину. Дисциплина не является официальным видом спорта, поэтому никакого финансирования извне нет.

Главный турнир по киле — «Богатырская сеча»

Региональное отделение килы в нашем регионе появилось в 2019 году, а первые попытки собраться и заинтересовать людей этой древней игрой Алексей Назаров начал за год до этого.

— Первые игры мы провели в конце 2018 года, зимой. Начинали играть сдувшимся футбольным мячиком, два на два, прямо сугробах. На ватрушках друг друга катали, чтобы снег примять, чтобы можно было играть и не утопать в снегу. Примерно в таком формате наши первые игры проходили, — вспоминает атаман «Русского Сокола». — Провели несколько игр. Я нашел группу Федерации килы «ВКонтакте», написал президенту Дмитрию Черняку. Мы с ним договорились о созвоне, пообщались. Я объяснил свои компетенции, рассказал, что хочу развивать килу. В общем, мы договорились о создании регионального отделения. Сразу поставили задачу в этом же году поехать на главный турнир — это была «Богатырская сеча-2019». Ну и, собственно, собрали ватагу, подготовились и поехали.

Самые сильные команды живут и тренируются в Московской области и Екатеринбурге

Поездки на соревнования, экипировка, билеты и проживание — все это было организовано за счет самих членов новосибирской ватаги. На своем первом турнире «Русский Сокол» занял шестое место из семи команд. Конкуренция была серьезной, соперники были не новичками, а сыгранными коллективами, имеющими опыт в межрегиональных соревнованиях.

Дальше было еще два крупных турнира по киле, и в итоге сибиряки поднялись до четвертой позиции. Сейчас команда не очень многочисленна — по сути, полноценной ватаги в Новосибирске нет.

Парням в Новосибирске не хватает второй команды для постоянных тренировок и мини-турниров

Чтобы представлять регион на соревнованиях, нужно собрать единомышленников и организовать стабильный тренировочный процесс.

— Сейчас задача играть в режиме просто фольклора, чтобы собирались заинтересованные люди. Дальше кто-то может захотеть участвовать в соревнованиях. Когда такая группа выделится, мы будем их готовить. Есть главный турнир «Богатырская сеча», которая проходит в Москве. И в Екатеринбурге более-менее регулярные турниры проходят, — рассказал член ватаги «Русский Сокол» Алексей Коршиков.

Сегодня эта увлекательная игра эволюционировала и имеет несколько актуальных форматов: кила 5х5, кила 3х3 («малая кила»), бесконтактная кила, бесконтактная кила 3х3.

«Богатырская сеча» — это турнир высшей лиги в мире килы. Первый Кубок России по киле прошел в 2015 году, в нем участвовали восемь команд. В последствии «Богатырская сеча» стала престижным титульным турниром, участие в котором — это признание ватаги как полноценного члена сообщества.

Ранее мы рассказывали, как новосибирский боец ММА строит свою спортшколу.

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Комментарии
3
Grape Reflection 🍇
18 августа 2024, 13:22
Наследники неоязычников. Те тоже утверждали, что им достоверно известно всё про древнерусские обряды и верования... Мячи они на раскопках находят, ну ну 😂
Гость
18 августа 2024, 13:10
"Цель — захват города" О, тут можно рассчитывать на гос поддержку, ведь это одна из главных скреп - захват чужих территорий. Конечно здорово, что ее реализовывают в виде игры. Надо обязательной сделать в школе на уроках физкультуры.
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