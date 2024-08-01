Кражи, шпионаж и грязная Сена: чем запомнилась первая неделя Олимпиады во Франции

Как аргентинца ограбили на Олимпийских играх во Франции Источник: официальный сайт Олимпийских игр — 2024











На прошлой неделе в Париже стартовали летние XXXIII Олимпийские игры — 2024. Они будут идти по 11 августа. За неделю Олимпиада во Франции успела запомниться громкими скандалами и даже публичными извинениями. MSK1.RU собрал главные события последних дней.



Судейские скандалы и проблемы с безопасностью



Проблемы начались еще до официального открытия. Одним из главных поставщиков новостей стала футбольная сборная Аргентины. Сначала во Франции обворовали аргентинского полузащитника Тьяго Альмада. Ущерб он оценил в 50 тысяч евро.

Источник: thiago_almada23 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После этого у сборной Аргентины «украли» ничью. В первом туре футболисты из Латинской Америки встречались со сборной Марокко. Матч завершился со счетом 2:2, на последних минутах добавленного время соотечественники Месси и Марадоны смогли сравнять счет. Но после финального свистка арбитры узнали, что последний гол был забит с нарушением правил. В результате итог матча пересмотрели, а команды обязали переиграть концовку матча уже без болельщиков.

Сотворить второе чудо и сравнять счет за несколько минут игрового времени аргентинцы не смогли. Итог — 2:1 в пользу Марокко. Это крайне редкий случай в мировом футболе, когда после окончания матча на таком уровне игра была возобновлена.



Проблемы с безопасностью во Франции коснулись не только Тьяго Альмада, обворовали и сборную Австралии по велоспорту. Грабители стащили из автомобиля почти всё снаряжение команды, массажный стол, бумажники и их еду.

Источник: Мутко Против / T.me

К неспортивной хитрости прибегла женская сборная Канады по футболу. Они запустили квадрокоптер и стали шпионить за тренировкой соперниц из Новой Зеландии. Преступление было раскрыто, а команду оштрафовали на 6 очков, несмотря на это, они не потеряли шансы на выход в плей-офф, так как Новую Зеландию всё же обыграли.



Церемония открытия и наказание



Всем запомнилось открытие Олимпиады своей эпатажностью. Многие христиане во всём мире возмутились из-за образов, которые во время церемонии решили показать французские организаторы. Они придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина, а также голый мужчина в голубой краске в образе древнегреческого бога Диониса.



Сначала организаторы получили жесткую критику в социальных сетях, а вскоре и реальные санкции от партнеров. К примеру, американская компания C Spire отказалась рекламироваться на Олимпиаде. Они отозвали весь свой рекламный бюджет после этой постановки. Руководство Олимпиады принесло публичные извинения, а также удалили лучшие моменты церемонии открытия со своего канала на YouTube.

Источник: Мутко Против / T.me











Уже несколько дней подряд спортсмены не могут начать тренировки по триатлону. Мужские соревнования перенесли — всё из-за грязной воды в Сене, где планировалось провести состязание. После дождей в реке скопилось большое количество бактерий — кишечной палочки и энтерококки.

Финальное решение и надзор за состоянием воды должна принимать Международная федерация по триатлону. Если состояние воды не изменится, то триатлон будет преобразован в дуатлон.

Казусы Олимпиады



Один из забавных случаев произошел, когда велосипедисты, занявшие призовые места, не смогли сделать селфи на новый Samsung. Корейская компания подарила каждому атлету лимитированный Galaxy Z Flip6, когда спортсмены встали на пьедестале, чтобы сфотографироваться с медалями, телефон завис. Возникла долгая пауза, а итальянец Ганна в шутку чуть не выбросил гаджет в Сену.

Источник: Первый спорт / T.me

Нетеплый прием болельщики устроили голландскому игроку по пляжному волейболу Стивену ван де Вельде. Всё из-за его судимости. В 2016 году спортсмена обвинили в половой связи с несовершеннолетней. 13 месяцев он провел в заключении в Великобритании и месяц в Нидерландах. Где его действия переквалифицировали в менее тяжкие в соответствии с местным законодательством. В 2017 году Вельде снова стал заниматься пляжным волейболом. Как итог — каждое его касание мяча болельщики освистали.

Стивен ван де Вельде, стадион «Эйфелева башня», 28 июля 2024 года Источник: REUTERS / Esa Alexander











За сексизм «отменили» британского комментатора Eurosport Боба Балларда. Он пошутил после победы женской сборной Австралии по плаванию:

— Женщины закончили только сейчас. Ну вы же знаете, какими бывают женщины — слоняются без дела, делают макияж.



Он решил скрасить нудное выступление женской эстафеты 4 х 100, которая шла очень долго. Реакция была незамедлительной, намек не приняли и его убрали от микрофона до конца Игр.



«Герои» Олимпиады

На Играх отличился французский фехтовальщик Себастьян Патрис. Он пропустил несколько уколов и оказался на грани поражения. Тогда Себастьян решил применить уникальную тактику «кузнечика»: стал прыгать вверх-вниз. Его оппонент немец Матиас Сабо не понял, как защищаться от такой техники, и пропустил укол. Но стратегия Себастьяна сработала лишь раз, итоговый укол нанес Матиас. В соцсетях прием Патриса сравнили с тем, как можно зажать кнопку прыжка в игре Mortal Kombat и параллельно наносить удары.



Источник: Первый спорт / T.me

Также в социальных сетях разлетелось видео с «героем в цветастых плавках», который спас шапку американки Эммы Вебер. Девушка уронила ее на дно во время квалификационного заплыва на 100 метров брассом у женщин. И пришлось бы задержать следующий заплыв из-за нарушения регламента. Тогда один из судей, одетый в пестрые плавки, под свист зрителей нырнул в бассейн и достал белую шапочку для плавания. Мужчина получил самые громкие овации за все дни Олимпиады.

Источник: Первый спорт / T.me

Еще одна из проблем Олимпиады во Франции — высокие цены на отели. Многие туристы не могут позволить надолго остаться в Париже. Городское туристическое бюро сообщило, что средняя стоимость проживания в отелях во время Игр упала до 258 евро за ночь по сравнению с 342 евро. Такая цена была в начале лета.

