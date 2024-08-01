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Спорт Кражи, шпионаж и грязная Сена: чем запомнилась первая неделя Олимпиады во Франции

Кражи, шпионаж и грязная Сена: чем запомнилась первая неделя Олимпиады во Франции

Рассказываем, какими нестандартными достижениями прославились Игры в Париже

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Как аргентинца ограбили на Олимпийских играх во Франции

На прошлой неделе в Париже стартовали летние XXXIII Олимпийские игры — 2024. Они будут идти по 11 августа. За неделю Олимпиада во Франции успела запомниться громкими скандалами и даже публичными извинениями. MSK1.RU собрал главные события последних дней.

Судейские скандалы и проблемы с безопасностью


Проблемы начались еще до официального открытия. Одним из главных поставщиков новостей стала футбольная сборная Аргентины. Сначала во Франции обворовали аргентинского полузащитника Тьяго Альмада. Ущерб он оценил в 50 тысяч евро.

После этого у сборной Аргентины «украли» ничью. В первом туре футболисты из Латинской Америки встречались со сборной Марокко. Матч завершился со счетом 2:2, на последних минутах добавленного время соотечественники Месси и Марадоны смогли сравнять счет. Но после финального свистка арбитры узнали, что последний гол был забит с нарушением правил. В результате итог матча пересмотрели, а команды обязали переиграть концовку матча уже без болельщиков.

Сотворить второе чудо и сравнять счет за несколько минут игрового времени аргентинцы не смогли. Итог — 2:1 в пользу Марокко. Это крайне редкий случай в мировом футболе, когда после окончания матча на таком уровне игра была возобновлена.

Проблемы с безопасностью во Франции коснулись не только Тьяго Альмада, обворовали и сборную Австралии по велоспорту. Грабители стащили из автомобиля почти всё снаряжение команды, массажный стол, бумажники и их еду.

К неспортивной хитрости прибегла женская сборная Канады по футболу. Они запустили квадрокоптер и стали шпионить за тренировкой соперниц из Новой Зеландии. Преступление было раскрыто, а команду оштрафовали на 6 очков, несмотря на это, они не потеряли шансы на выход в плей-офф, так как Новую Зеландию всё же обыграли.

Церемония открытия и наказание


Всем запомнилось открытие Олимпиады своей эпатажностью. Многие христиане во всём мире возмутились из-за образов, которые во время церемонии решили показать французские организаторы. Они придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина, а также голый мужчина в голубой краске в образе древнегреческого бога Диониса.

Сначала организаторы получили жесткую критику в социальных сетях, а вскоре и реальные санкции от партнеров. К примеру, американская компания C Spire отказалась рекламироваться на Олимпиаде. Они отозвали весь свой рекламный бюджет после этой постановки. Руководство Олимпиады принесло публичные извинения, а также удалили лучшие моменты церемонии открытия со своего канала на YouTube.

Уже несколько дней подряд спортсмены не могут начать тренировки по триатлону. Мужские соревнования перенесли — всё из-за грязной воды в Сене, где планировалось провести состязание. После дождей в реке скопилось большое количество бактерий — кишечной палочки и энтерококки.

Финальное решение и надзор за состоянием воды должна принимать Международная федерация по триатлону. Если состояние воды не изменится, то триатлон будет преобразован в дуатлон.

Казусы Олимпиады


Один из забавных случаев произошел, когда велосипедисты, занявшие призовые места, не смогли сделать селфи на новый Samsung. Корейская компания подарила каждому атлету лимитированный Galaxy Z Flip6, когда спортсмены встали на пьедестале, чтобы сфотографироваться с медалями, телефон завис. Возникла долгая пауза, а итальянец Ганна в шутку чуть не выбросил гаджет в Сену.

Нетеплый прием болельщики устроили голландскому игроку по пляжному волейболу Стивену ван де Вельде. Всё из-за его судимости. В 2016 году спортсмена обвинили в половой связи с несовершеннолетней. 13 месяцев он провел в заключении в Великобритании и месяц в Нидерландах. Где его действия переквалифицировали в менее тяжкие в соответствии с местным законодательством. В 2017 году Вельде снова стал заниматься пляжным волейболом. Как итог — каждое его касание мяча болельщики освистали.

Стивен ван де Вельде, стадион «Эйфелева башня», 28 июля 2024 года

За сексизм «отменили» британского комментатора Eurosport Боба Балларда. Он пошутил после победы женской сборной Австралии по плаванию:

— Женщины закончили только сейчас. Ну вы же знаете, какими бывают женщины — слоняются без дела, делают макияж.

Он решил скрасить нудное выступление женской эстафеты 4 х 100, которая шла очень долго. Реакция была незамедлительной, намек не приняли и его убрали от микрофона до конца Игр.

«Герои» Олимпиады

На Играх отличился французский фехтовальщик Себастьян Патрис. Он пропустил несколько уколов и оказался на грани поражения. Тогда Себастьян решил применить уникальную тактику «кузнечика»: стал прыгать вверх-вниз. Его оппонент немец Матиас Сабо не понял, как защищаться от такой техники, и пропустил укол. Но стратегия Себастьяна сработала лишь раз, итоговый укол нанес Матиас. В соцсетях прием Патриса сравнили с тем, как можно зажать кнопку прыжка в игре Mortal Kombat и параллельно наносить удары.

Также в социальных сетях разлетелось видео с «героем в цветастых плавках», который спас шапку американки Эммы Вебер. Девушка уронила ее на дно во время квалификационного заплыва на 100 метров брассом у женщин. И пришлось бы задержать следующий заплыв из-за нарушения регламента. Тогда один из судей, одетый в пестрые плавки, под свист зрителей нырнул в бассейн и достал белую шапочку для плавания. Мужчина получил самые громкие овации за все дни Олимпиады.

Еще одна из проблем Олимпиады во Франции — высокие цены на отели. Многие туристы не могут позволить надолго остаться в Париже. Городское туристическое бюро сообщило, что средняя стоимость проживания в отелях во время Игр упала до 258 евро за ночь по сравнению с 342 евро. Такая цена была в начале лета.

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