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Спорт Подбрасывали вверх и ловили в сантиметрах от земли: черлидеры выступили в парке «Арена» — впечатляющее видео

Подбрасывали вверх и ловили в сантиметрах от земли: черлидеры выступили в парке «Арена» — впечатляющее видео

Акробаты несколько часов удивляли зрителей

239
2 комментария
Спортсмены показывали акробатические трюки

Сегодня в парке «Арена» проходит фестиваль по чир спорту «На высоте». Новосибирская команда показала несколько акробатических номеров, в одном из них акробаты подбрасывали спортсменку и ловили в сантиметрах от земли. Посмотрите впечатляющее видео.

Как рассказала журналисту НГС тренер команды «Высота» Ирина Меркулова, мероприятие проводит их команда совместно с молодежным центром «Содружество» и управлением молодежной политикой мэрии. Спортсмены «Высоты» завоевали уже множество наград, в том числе, у некоторых есть звания вице-чемпионов «России-2024», финалистов первенства Европы и мира.

— Сегодня наши спортсмены демонстрируют свои умения в акробатике, групповой акробатике, чир спорте. Выступают, в том числе, спортсмены более старшего возраста. Проходит стант-фест, ребята по очереди выступают, показывают свои умения, а также общий номер, — рассказала НГС Ирина Меркулова, тренер»команды «Высота.

Зрители были удивлены выступлением спортсменов:

— Ребята чердидеры просто машины, огромные молодцы, дети особенно вызывают дикий восторг.

В Новосибирске сегодня отмечают сразу два праздника: День молодежи и День города. НГС в режиме онлайн следит за тем, как горожане поздравляют город и отжигают на рок-фестивале.

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Комментарии
2
Гость
29 июня 2024, 20:43
Приятно видеть такую молодежь!
Гость
29 июня 2024, 20:45
Хто такие чердидеры???
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