Подбрасывали вверх и ловили в сантиметрах от земли: черлидеры выступили в парке «Арена» — впечатляющее видео

Спортсмены показывали акробатические трюки Источник: Павел Пешков / NGS.RU











Сегодня в парке «Арена» проходит фестиваль по чир спорту «На высоте». Новосибирская команда показала несколько акробатических номеров, в одном из них акробаты подбрасывали спортсменку и ловили в сантиметрах от земли. Посмотрите впечатляющее видео.

Источник: Павел Пешков / NGS.RU

Как рассказала журналисту НГС тренер команды «Высота» Ирина Меркулова, мероприятие проводит их команда совместно с молодежным центром «Содружество» и управлением молодежной политикой мэрии. Спортсмены «Высоты» завоевали уже множество наград, в том числе, у некоторых есть звания вице-чемпионов «России-2024», финалистов первенства Европы и мира.

— Сегодня наши спортсмены демонстрируют свои умения в акробатике, групповой акробатике, чир спорте. Выступают, в том числе, спортсмены более старшего возраста. Проходит стант-фест, ребята по очереди выступают, показывают свои умения, а также общий номер, — рассказала НГС Ирина Меркулова, тренер»команды «Высота.



Зрители были удивлены выступлением спортсменов:

— Ребята чердидеры просто машины, огромные молодцы, дети особенно вызывают дикий восторг.