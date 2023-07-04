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ХК «Сибирь» подписал контракт с российским хоккеистом из системы НХЛ Павлом Гоголевым

Павел Гоголев — воспитанник «Крыльев Советов», он уехал за рубеж юниором

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В прошлом сезоне Гоголев выступал за Newfoundland Growlers и набрал 82 очка в 62 матчах по системе гол + пас (41–41)

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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 23-летним крайним нападающим Павлом Гоголевым. Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба.

Гоголев родился в Москве, он воспитанник клуба «Крылья Советов». В юности переехал в Канаду, С сезона-2020/21 выступал в системе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

Отметим, что в самой Национальной хоккейной лиге Павлу играть не довелось, он выступал во вспомогательной ей (AHL) и других лигах Северной Америки.

30 апреля хоккейный клуб «Сибирь» расстался с семью игроками, среди них — лучший бомбардир.

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