ХК «Сибирь» подписал контракт с российским хоккеистом из системы НХЛ Павлом Гоголевым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 23-летним крайним нападающим Павлом Гоголевым. Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба.
Гоголев родился в Москве, он воспитанник клуба «Крылья Советов». В юности переехал в Канаду, С сезона-2020/21 выступал в системе клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».
Отметим, что в самой Национальной хоккейной лиге Павлу играть не довелось, он выступал во вспомогательной ей (AHL) и других лигах Северной Америки.
30 апреля хоккейный клуб «Сибирь» расстался с семью игроками, среди них — лучший бомбардир.