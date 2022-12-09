Остановка сердца на поле, побег из лагеря беженцев и борьба с туберкулезом: на что идут легенды футбола ради карьеры

На чемпионате мира в Катаре есть место для разных подвигов. И это не только коллективные победы, когда сборные, в которые мало кто верил, внезапно побеждают фаворитов и понемногу приближаются к недосягаемой мечте — например, футболисты Марокко, которые в 1/8 финала сенсационно обыграли испанцев, или Южная Корея, которая победила сборную Португалии на групповом этапе. Здесь есть и люди, для которых в первую очередь важно то, что они находятся на футбольном поле именно в этот момент. Им пришлось пройти через многое не только ради этого чемпионата, а в принципе ради собственной карьеры. Расскажем истории троих игроков чемпионата, судьба которых оказалась непростой.
Остановка сердца на поле
12 июня 2021 года на Евро-2020 играли сборные Финляндии и Дании. Во время матча у датского полузащитника Кристиана Эриксена случилась остановка сердца — он рухнул на газон и потерял сознание. Врачи 9 минут пытались привести его в чувство, делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Позже Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь, а через час после инцидента УЕФА и Датская футбольная ассоциация подтвердили, что состояние Эриксена стабилизировалось и он находится в сознании.
— И вдруг я очнулся. Открыл глаза — люди кругом, кто-то давит мне на грудь, а я не понимаю, что происходит. В голове обрывки мыслей: ногу сломал? Спину? Уже потом в скорой я узнал, что на пять минут отлучился из этого мира, — рассказывал Эриксен в интервью BBC.
Оказалось, что у спортсмена случился сердечный приступ, и ему установили кардиостимулятор. Врачи предложили забыть о возвращении в большой спорт, дальнейшая карьера Эриксена находилась под вопросом. А ведь за плечами полузащитника уже были матчи за амстердамский «Аякс», лондонский «Тоттенхэм», миланский «Интер», из которого он и отправился на Евро-2020. Да, в Италии Эриксену в шутку вручили приз «Золотой унитаз» как худшему легионеру Серии А, но за время игры в «Тоттенхэме» датчанин занял второе место среди лучших полузащитников Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19 (кстати, в том сезоне Лиги чемпионов оба свои мяча Эриксен забил именно «Интеру» — своей будущей команде). Всё потому, что тогда вместе с «Тоттенхэмом» Эриксен добрался до финала Лиги чемпионов, но там его команда уступила «Ливерпулю».
Спустя всего 8 месяцев после клинической смерти Эриксен вернулся на поле. Датчанин говорил, что психологически восстанавливаться ему не пришлось, в этом плане никакого спада вообще не было. А вот прежнюю физическую форму Эриксен наверстывал постепенно:
— Мы с докторами составили четкий план, и я медленно, но верно шел к цели. На каждом шагу делали полное обследование. Я четко понимал, что если что-то пойдет не так, если они заметят ухудшение — тогда придется ставить точку.
Из-за установки кардиовертера-дефибриллятора полузащитнику пришлось уйти из «Интера», поскольку в Италии запрещено играть с такими имплантами. Поначалу Эриксен тренировался в одиночку дома, в Дании. Затем начал тренироваться с молодежной командой «Оденсе», а в январе вернулся в Лондон, где когда-то играл за «Тоттенхэм». Только теперь Эриксена подписал клуб «Брентфорд» — новичок и аутсайдер Английской премьер-лиги. Датчанин хотел помочь клубу избежать вылета и заявил, что не собирается беречь себя и полностью готов к физическим нагрузкам и контактной игре.
— Страха никакого нет. Кардиостимулятор вообще не чувствуется и никак не мешает. Он рассчитан на удары, так что я спокоен. А если что случится с сердцем — еще и спасет, — говорил Эриксен в интервью BBC. — Трудностей я не боюсь и агрессивных единоборств на поле тоже не боюсь, нет.
В итоге в 11 матчах за новую команду полузащитник отметился забитым мячом и тремя результативными передачами. «Брентфорд» не вылетел из АПЛ, но и не добился особых успехов, заняв по итогам сезона 13-е место (из 20 команд). А сам Эриксен в межсезонье перешел в «Манчестер Юнайтед», чтобы иметь возможность играть в еврокубках.
Полузащитник отправился со сборной Дании на чемпионат мира в Катаре. К сожалению, особых успехов команде добиться не удалось — датчане вылетели на групповом этапе, набрав всего одно очко (благодаря ничьей со сборной Туниса) и проиграв с минимальным разрывом в счете сборным Франции и Австралии (1:2 и 0:1 соответственно). Сам Эриксен также не отметился результативными действиями, но наверняка самым большим достижением для него стал выход на поле в футболке сборной — ведь еще год назад об этом было невозможно подумать.
Из лагеря беженцев — в футболисты сборной
Крайний нападающий сборной Австралии Авер Мабил пережил тяжелое детство. Он родился в Южном Судане, и в детстве вместе с друзьями мастерил себе мяч из полиэтиленовых пакетов.
— Набиваешь пакет какой-то старой одеждой, потом помещаешь всё это в воздушный шарик и обжигаешь с помощью зажигалки — готово! — рассказывал Абер.
До 10 лет мальчик гонял такие мячи в кенийском лагере для беженцев в Какуме. Родители Абера бежали от гражданской войны в Южном Судане, о какой-то обуви ему приходилось только мечтать (не говоря уже о мяче). Именно поэтому у Абера практически отсутствуют ногти на ногах — это последствия босоногого детства. Только футбол помогал мальчику не сойти с ума и выжить — обитатели лагеря находились в постоянном конфликте с кенийцами, которые жили еще хуже, происходили постоянные стычки. Люди недоедали, постоянно происходили вспышки инфекционных заболеваний. Единственной надеждой перебраться в благополучные страны служат специальные программы для беженцев. Они запускаются нечасто, но семье Мабила повезло — в 2006 году Абер и его родственники перебрались в Аделаиду.
— Передо мной открылся совершенно другой мир — огромные здания, дорогие автомобили, приветливые люди. Да что там говорить, даже номер в нашем отеле был в два раза больше хижины, в который мы жили до этого. Еще сильно удивился наличию ограждений между домами — в Какуме все жили словно одна большая семья, не было никакого разделения, — поражался Авер.
Главной проблемой было незнание английского языка, из-за чего он отказывался ходить в школу — единственным языком общения со сверстниками оставался футбол. В 14 лет Мабил отправился на просмотр в Академию спорта Южной Австралии, где и провел следующие два года. Спустя три года он стал одним из самых молодых игроков в истории «Аделаида Юнайтед». В том же году его вызвали в сборную Австралии U19, но сыграть за нее Мабил смог лишь спустя 10 месяцев. В 18 лет Абер переехал в Европу и стал игроком датского «Мидтьюлланна». Там поначалу всё пошло не лучшим образом, и австралиец долгое время кочевал по разным командам, играя в аренде.
— У меня опускались руки. Казалось, что всем стараниям не суждено воплотиться во что-то большое и значимое. Не унывать помогла моя семья и особенно бабушка. Она напомнила, как тяжело нам жилось в лагере, но бог дал нам шанс. Поэтому нужно упорно трудиться и ждать, — не терял надежды футболист.
Шанс в «Мидтьюлланне» австралийцу предоставили в 2018 году — он разрывал правый фланг, своевременно смещался в середину поля, забивал и ассистировал. Хорошая форма Мабила позволила ему осенью того же года дебютировать в национальной сборной Австралии в товарищеской игре с Кувейтом и сразу отметиться голом. Игра за «Мидтьюлланн» помогла австралийцу выиграть Кубок Дании — 2019, а на следующий сезон и взять чемпионат страны. В ноябре 2020 года вингер установил еще одно достижение, став первым игроком из Южного Судана, который забивал в Лиге чемпионов — от Мабила досталось «Аяксу».
Но крутой взлет игрока едва не подкосила ужасная трагедия в его семье — осенью 2019 года погибла его сестра Бор. Трагедия произошла в результате автокатастрофы —
— Я приходил в себя несколько недель. Бор была для меня солнышком, которое озаряло всю нашу семью. И тут ее не стало. Внутри поселились пустота и отчаяние. Спасибо бабушке, которая нашла нужные слова и сказала, что Бор сильно расстроится, если я перестану развиваться. Это придало мне сил — в любой сложной ситуации я думаю о сестре и посвящаю ей все победы, — признался футболист.
Летом 2022 года сбылась мечта нападающего о переходе в сильный чемпионат — теперь он играет за испанский «Кадис». Пока что Авер редко выходит на поле, но ему не привыкать бороться. Он стал первым участником чемпионата мира родом из Южного Судана. Именно его точный удар стал решающим в послематчевой серии пенальти в июньском стыке с Перу и подарил Австралии путевку в Катар. Правда, в Катаре игрок появился на поле лишь в двух матчах — против сборных Франции и Туниса, — причем оба раза выходил на замену (на 73-й и 85-й минутах соответственно). В последнем матче группового этапа против Дании, а также в плей-офф против сборной Аргентины Мабел так и остался в запасе.
27-летний парень не собирается останавливаться, потому что чувствует за собой ответственность — для простых ребят из Африки он служит примером. Авер ни на минуту не забывает о своем происхождении и тяжелой судьбе нескольких тысяч соотечественников, которые прозябают в лагере беженцев. Футболист всегда играет в бутсах с надписью «Какума» и щитках с изображением своей семьи. А еще вместе с другом он учредил благотворительный фонд Barefoot to Boots, цель которого — помочь беженцам с помощью футбола.
Капитан, который чуть не потерял легкое в России
Сейчас уже мало кто вспомнит, что когда-то капитан сборной Бразилии Тиагу Силва (на секундочку, звезда «Милана», «Пари Сен-Жермен» и «Челси») провел целый год в московском «Динамо», но так ни разу и не сыграл из-за серьезной болезни. Судьба у бразильского игрока выдалась очень нелегкой.
Тиагу Силва родился в нищей семье в неблагополучном районе, и мир вполне мог не узнать о нем. Его мать всерьез задумывалась об аборте — она воспитывала двоих детей и боялась, что не сможет прокормить еще и третьего. Сохранить ребенка уговорил будущий дедушка футболиста — он был набожным католиком. Позднее родители Тиагу развелись, и футболист признавался, что в детстве ему очень не хватало фигуры отца. Но затем он нашел помощь в лице отчима, который, по словам Силвы, и направил его туда, где он «находится сейчас». Жизнь в трущобах накладывала свой отпечаток на характер будущей звезды «Челси». Он связывался с не самыми благополучными компаниями, и одному богу известно, где бы оказался Тиагу Силва, если бы не увлечение футболом и не поддержка отчима.
С детства Тиагу Силва играл в обороне, но профессиональный клуб для себя нашел не сразу. Он безуспешно проходил просмотры в нескольких бразильских командах. В итоге он подписал контракт с клубом бразильской серии А «Жувентуде», где сразу же стал основным игроком и помог попасть в Южноамериканский кубок. Именно в «Жувентуде» Силву перевели в центр обороны, где он и выступает по сей день.
В сентябре 2004 года Тиагу Силву купил за 2,5 миллиона евро «Порту», но в Португалии защитник провел только полгода, выступая за резервную команду. Затем в январе 2005 года
— Это произошло, когда я играл за дубль «Порту», — рассказывал футболист. — Я почувствовал сильную боль в груди. Друзья шутили, что я просто скучаю по девушке и семье в Бразилии. Через пять месяцев мы с несколькими португальцами подписали контракт с «Динамо». Мы вернулись в Португалию на предсезонку, и там боль только усилилась. После множества анализов выяснилось, что у меня туберкулез.
Футболиста госпитализировали, и ему пришлось познакомиться с прелестями российских больниц. По воспоминаниям Силвы, у него была маленькая палата без туалета — просто с «дыркой в полу». Первые три месяца к Тиагу никого не допускали, затем в Россию прилетели его мать и девушка. Футболист вспоминал, что его девушка прилетела, чтобы расстаться с ним, но так и не довела дело до конца, а ее присутствие только придавало сил.
Позднее многолетний врач сборной России Юрий Васильков, работавший в «Динамо», рассказал, что игрока подписали без должного медосмотра. По словам врача, если бы они протянули с госпитализацией еще пару недель, Тиагу Силва мог бы вообще умереть. В клинике шла речь об удалении части легкого, а о футболе и вовсе предлагалось забыть навсегда. К счастью, до такого не дошло. Силва, несмотря на непростые условия в московской больнице, вылечился, а в начале 2006 года вернулся в Бразилию. Уже на второй год Тиагу выиграл Кубок Бразилии, после чего защитника вызвали в национальную сборную.
В начале
В сборной Бразилии все складывалось с переменным успехом. На домашнем чемпионате мира в 2014 году болельщики ждали от команды только золото, а Федерация даже вернула на пост главного тренера Луиса Фелипе Сколари, который приносил Бразилии чемпионство в 2002 году. Силва был капитаном, но пропустил из-за дисквалификации тот самый матч, в котором бразильцы проиграли Германии со счетом 1:7. И это вызвало мощную волну хейта.
Еще одним ударом стала потеря капитанской повязки. В сборную Бразилии после ЧМ-2014 вернулся Дунга, который передал повязку Неймару. А после неудачи на Кубке Америки-2015 и вовсе вывел защитника из состава. Тиагу, естественно, был очень недоволен таким решением. Впрочем, вскоре Дунгу снова уволили, а новый наставник команды Тите вернул защитника в сборную. Обиды на Неймара Тиагу Силва не держал и перед ЧМ-2022 даже заявил, что Бразилия должна выиграть турнир ради своего ведущего форварда. В Катаре Силва продолжает носить капитанскую повязку, а за четыре матча сборной Бразилии сделал результативную передачу, став самым возрастным игроком на чемпионате мира, добившимся такого достижения.
Что еще почитать по теме
- Почему поспорили Месси и Роналду — они меряются голами, деньгами и женщинами почти 15 лет.
- На чемпионате мира в Катаре за сборную Коста-Рики играл Ельцин — его мать фанатела от первого президента России.
- Почему ЧМ в Катаре проходит по таким жестким правилам: все запреты нынешнего мундиаля.