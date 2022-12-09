Остановка сердца на поле, побег из лагеря беженцев и борьба с туберкулезом: на что идут легенды футбола ради карьеры

— Мы с докторами составили четкий план, и я медленно, но верно шел к цели. На каждом шагу делали полное обследование. Я четко понимал, что если что-то пойдет не так, если они заметят ухудшение — тогда придется ставить точку.



Из-за установки кардиовертера-дефибриллятора полузащитнику пришлось уйти из «Интера», поскольку в Италии запрещено играть с такими имплантами. Поначалу Эриксен тренировался в одиночку дома, в Дании. Затем начал тренироваться с молодежной командой «Оденсе», а в январе вернулся в Лондон, где когда-то играл за «Тоттенхэм». Только теперь Эриксена подписал клуб «Брентфорд» — новичок и аутсайдер Английской премьер-лиги. Датчанин хотел помочь клубу избежать вылета и заявил, что не собирается беречь себя и полностью готов к физическим нагрузкам и контактной игре.