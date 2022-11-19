Футбол без России: календарь игр сборных на ЧМ-2022 в Катаре

Транслировать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга). Матч открытия состоится 20 ноября — на стадионе «Аль-Бейт» встретятся сборные Катара и Эквадора. Финальная игра же пройдет 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле. Всего же в ЧМ-2022 задействованы восемь стадионов в пяти городах Катара. Чемпионат мира проходит в конце года из-за того, что летом в Катаре сильная жара — это тяжело как для футболистов, так и для болельщиков.
32 сборные разбиты по следующим группам:
- Группа А: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар
- Группа В: США, Англия, Иран, Уэльс
- Группа С: Мексика, Саудовская Аравия, Аргентина, Польша
- Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия
- Группа Е: Германия, Япония, Испания, Коста-Рика
- Группа F: Хорватия, Марокко, Канада, Бельгия
- Группа G: Сербия, Швейцария, Бразилия, Камерун
- Группа Н: Южная Корея, Португалия, Гана, Уругвай
Ниже — полный календарь всех матчей, время начала каждой игры — московское.
Групповой этап
20 ноября
Катар — Эквадор (19:00)
21 ноября
Англия — Иран (16:00)
Сенегал — Нидерланды (19:00)
США — Уэльс (22:00)
22 ноября
Аргентина — Саудовская Аравия (13:00)
Дания — Тунис (16:00)
Мексика — Польша (19:00)
Франция — Австралия (22:00)
23 ноября
Марокко — Хорватия (13:00)
Германия — Япония (16:00)
Испания — Коста-Рика (19:00)
Бельгия — Канада (22:00)
24 ноября
Швейцария — Камерун (13:00)
Уругвай — Южная Корея (16:00)
Португалия — Гана (19:00)
Бразилия — Сербия (22:00)
25 ноября
Уэльс — Иран (13:00)
Катар — Сенегал (16:00)
Нидерланды — Эквадор (19:00)
Англия — США (22:00)
26 ноября
Тунис — Австралия (13:00)
Польша — Саудовская Аравия (16:00)
Франция — Дания (19:00)
Аргентина — Мексика (22:00)
27 ноября
Япония — Коста-Рика (13:00)
Бельгия — Марокко (16:00)
Хорватия — Канада (19:00)
Испания — Германия (22:00)
28 ноября
Камерун — Сербия (13:00)
Южная Корея — Гана (16:00)
Бразилия — Швейцария (19:00)
Португалия — Уругвай (22:00)
29 ноября
Эквадор — Сенегал (18:00)
Нидерланды — Катар (18:00)
Иран — США (22:00)
Уэльс — Англия (22:00)
30 ноября
Австралия — Дания (18:00)
Тунис — Франция (18:00
Саудовская Аравия — Мексика (22:00)
Польша — Аргентина (22:00)
1 декабря
Канада — Марокко (18:00)
Хорватия — Бельгия (18:00)
Коста-Рика — Германия (22:00)
Япония — Испания (22:00)
2 декабря
Гана — Уругвай (18:00)
Южная Корея — Португалия (18:00)
Сербия — Швейцария (22:00)
Камерун — Бразилия (22:00)
Плей-офф
1/8 финала
3 декабря, 18:00 (1 место группы А — 2 место группы В)
3 декабря, 22:00 (1 место группы С — 2 место группы D)
4 декабря, 18:00 (1 место группы D — 2 место группы C)
4 декабря, 22:00 (1 место группы В — 2 место группы А)
5 декабря, 18:00 (1 место группы Е — 2 место группы F)
5 декабря, 22:00 (1 место группы G — 2 место группы Н)
6 декабря, 18:00 (1 место группы F — 2 место группы Е)
6 декабря, 22:00 (1 место группы Н — 2 место группы G)
1/4 финала
9 декабря, 18:00
9 декабря, 22:00
10 декабря, 18:00
10 декабря, 22:00
Полуфиналы
13 декабря, 22:00
14 декабря, 22:00
Матч за третье место
17 декабря, 18:00
Финал
18 декабря, 18:00