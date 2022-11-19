Футбол без России: календарь игр сборных на ЧМ-2022 в Катаре

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна принимает мундиаль впервые в своей истории. Несмотря на то, что сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях и в Катаре ее не будет, можно поболеть за любую из 32-х представленных на чемпионате стран. Мы расскажем, где можно будет посмотреть все матчи чемпионата, а также опубликуем полный календарь игр. По мере обновления информации эта заметка будет дополняться.