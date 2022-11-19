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Футбол без России: календарь игр сборных на ЧМ-2022 в Катаре

Рассказываем, где и когда смотреть матчи чемпионата мира по футболу

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В чемпионате мира в Катаре участвуют 32 сборные

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22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна принимает мундиаль впервые в своей истории. Несмотря на то, что сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях и в Катаре ее не будет, можно поболеть за любую из 32-х представленных на чемпионате стран. Мы расскажем, где можно будет посмотреть все матчи чемпионата, а также опубликуем полный календарь игр. По мере обновления информации эта заметка будет дополняться.

Транслировать все игры чемпионата мира по футболу в Катаре будет телеканал «Матч ТВ» (и другие каналы холдинга). Матч открытия состоится 20 ноября — на стадионе «Аль-Бейт» встретятся сборные Катара и Эквадора. Финальная игра же пройдет 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле. Всего же в ЧМ-2022 задействованы восемь стадионов в пяти городах Катара. Чемпионат мира проходит в конце года из-за того, что летом в Катаре сильная жара — это тяжело как для футболистов, так и для болельщиков.

32 сборные разбиты по следующим группам:

  • Группа А: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар
  • Группа В: США, Англия, Иран, Уэльс
  • Группа С: Мексика, Саудовская Аравия, Аргентина, Польша
  • Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия
  • Группа Е: Германия, Япония, Испания, Коста-Рика
  • Группа F: Хорватия, Марокко, Канада, Бельгия
  • Группа G: Сербия, Швейцария, Бразилия, Камерун
  • Группа Н: Южная Корея, Португалия, Гана, Уругвай

Ниже — полный календарь всех матчей, время начала каждой игры — московское.

Групповой этап

20 ноября

Катар — Эквадор (19:00)

21 ноября

Англия — Иран (16:00)

Сенегал — Нидерланды (19:00)

США — Уэльс (22:00)

22 ноября

Аргентина — Саудовская Аравия (13:00)

Дания — Тунис (16:00)

Мексика — Польша (19:00)

Франция — Австралия (22:00)

23 ноября

Марокко — Хорватия (13:00)

Германия — Япония (16:00)

Испания — Коста-Рика (19:00)

Бельгия — Канада (22:00)

24 ноября

Швейцария — Камерун (13:00)

Уругвай — Южная Корея (16:00)

Португалия — Гана (19:00)

Бразилия — Сербия (22:00)

25 ноября

Уэльс — Иран (13:00)

Катар — Сенегал (16:00)

Нидерланды — Эквадор (19:00)

Англия — США (22:00)

26 ноября

Тунис — Австралия (13:00)

Польша — Саудовская Аравия (16:00)

Франция — Дания (19:00)

Аргентина — Мексика (22:00)

27 ноября

Япония — Коста-Рика (13:00)

Бельгия — Марокко (16:00)

Хорватия — Канада (19:00)

Испания — Германия (22:00)

28 ноября

Камерун — Сербия (13:00)

Южная Корея — Гана (16:00)

Бразилия — Швейцария (19:00)

Португалия — Уругвай (22:00)

29 ноября

Эквадор — Сенегал (18:00)

Нидерланды — Катар (18:00)

Иран — США (22:00)

Уэльс — Англия (22:00)

30 ноября

Австралия — Дания (18:00)

Тунис — Франция (18:00

Саудовская Аравия — Мексика (22:00)

Польша — Аргентина (22:00)

1 декабря

Канада — Марокко (18:00)

Хорватия — Бельгия (18:00)

Коста-Рика — Германия (22:00)

Япония — Испания (22:00)

2 декабря

Гана — Уругвай (18:00)

Южная Корея — Португалия (18:00)

Сербия — Швейцария (22:00)

Камерун — Бразилия (22:00)

Плей-офф

1/8 финала

3 декабря, 18:00 (1 место группы А — 2 место группы В)

3 декабря, 22:00 (1 место группы С — 2 место группы D)

4 декабря, 18:00 (1 место группы D — 2 место группы C)

4 декабря, 22:00 (1 место группы В — 2 место группы А)

5 декабря, 18:00 (1 место группы Е — 2 место группы F)

5 декабря, 22:00 (1 место группы G — 2 место группы Н)

6 декабря, 18:00 (1 место группы F — 2 место группы Е)

6 декабря, 22:00 (1 место группы Н — 2 место группы G)

1/4 финала

9 декабря, 18:00

9 декабря, 22:00

10 декабря, 18:00

10 декабря, 22:00

Полуфиналы

13 декабря, 22:00

14 декабря, 22:00

Матч за третье место

17 декабря, 18:00

Финал

18 декабря, 18:00

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