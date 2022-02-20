Хоккейная сборная России проиграла финнам в финале Олимпиады и осталась с серебром

Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Национальный» в Пекине прошел финальный матч между хоккейными сборными Финляндии и России, закрывающий спортивную программу Олимпиады. Сборная России проиграла со счетом 1:2 и не сумела защитить титул олимпийских чемпионов.
В первом периоде наша сборная успешно реализовала большинство. После передачи от Никиты Нестерова форвард Михаил Григоренко прицельно бросил в дальний угол и не промахнулся. Это первый гол для нападающего на турнире. Через несколько минут шанс поиграть в большинстве достался и финнам (штраф получил Дамир Шарипзянов), но воспользоваться им они не смогли. Как итог — 1:0 в пользу сборной России после первого периода.
Во втором периоде финны неожиданно сравняли счет: защитник Вилле Покка бросил от синей линии, а голкипер Иван Федотов, закрытый сразу двумя игроками, этого момента не увидел. В целом финские хоккеисты ярче провели вторую двадцатиминутку, поэтому счет после 40 минут был вполне по игре — 1:1.
Третий же период начался обескураживающе для нашей сборной: форвард Ханнес Бьёрнинен на первых же секундах вывел сборную Финляндии вперед, подправив бросок партнёра по звену Марко Анттилы. На протяжении всей двадцатиминутки наши хоккеисты пытались отыграться, но даже замена Ивана Федотова на шестого полевого игрока не помогла ситуации.
СЮЖЕТ
Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом, при этом не проиграв ни одного матча. Россияне же на пути к финалу дважды (на групповом этапе и в четвертьфинале) обыграли сборную Дании (2:0 и 3:1), на групповом этапе победили швейцарцев (1:0) и проиграли чехам в овертайме (5:6), а в полуфинале взяли верх над сборной Швеции по буллитам (2:1). Мы вели текстовую трансляцию финального матча.