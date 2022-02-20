Хоккейная сборная России проиграла финнам в финале Олимпиады и осталась с серебром

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом, при этом не проиграв ни одного матча. Россияне же на пути к финалу дважды (на групповом этапе и в четвертьфинале) обыграли сборную Дании (2:0 и 3:1), на групповом этапе победили швейцарцев (1:0) и проиграли чехам в овертайме (5:6), а в полуфинале взяли верх над сборной Швеции по буллитам (2:1). Мы вели текстовую трансляцию финального матча.