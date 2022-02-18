Битва за трон лыжного короля и еще 4 финала Олимпиады в Пекине 19 февраля

Сразу в восьми видах спорта разыграют награды на Олимпиаде в Пекине 19 февраля. В пяти из них за награды поборются наши спортсмены. Рассказываем, кто из них будет биться за медали.
Горные лыжи
Смешанные команды
05:00 — 1/8 финала
6:28 — финал, время московское
«Матч! Арена»
Никто из российских горнолыжников не смог подняться на пьедестал почета. В командном турнире сборная России тоже не считается основным претендентом на награды. Слишком сильны традиционные фавориты из Австрии, Швейцарии и Франции. Но мы будем болеть за наших спортсменов!
Лыжные гонки
Свободный стиль, 50 км
Мужчины
09:00, время московское
«Россия 1»
Классическая марафонская дистанция. «Полтинник» входит в программу Олимпиад аж с 1924 года. На этот раз участники пойдут свободным стилем. В этом забеге состоится решающая дуэль двух суперзвезд — нашего Александра Большунова и Йоханнеса Клебо из Норвегии. Пока у них одинаковый набор наград Пекина: два золота, серебро и бронза. Кто в итоге окажется лучшим лыжником Игр? Сможет ли кто-то из них выиграть золото? Неужели Клебо победит и в спринте, и в марафоне? Станет ли Большунов королем лыж? Таким титулом награждают победителей забегов на 30 и 50 километров на Олимпиаде. В любом случае эта гонка войдет в историю. Разумеется, не забудем и остальных россиян — Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов тоже способны выиграть золото.
Бобслей
Двойки, женщины
16:30, время московское
Экипажи Анастасии Макаровой и Надежды Сергеевой после первых двух заездов не претендуют на победу, но попытаются подтянуться ближе к пьедесталу почета, борьбу за который ведут два немецких и два американских дуэта.
Конькобежный спорт
Масс-старт
Мужчины
11:30 — финал, время московское
«Матч! Арена»
Опытный Руслан Захаров и молодой Даниил Алдошкин взяли на этих Играх серебро в командном преследовании. Теперь каждый сам за себя. Надо пробиться из полуфинала в финал и там постараться заехать в призы. Захаров несколько сезонов назад становился третьим в зачете Кубка мира именно в масс-старте. Кстати, в 2014 году Захаров стал олимпийским чемпионом в шорт-треке, а потом переобул коньки и начал выступать в классических гонках на таком же высоком уровне. Уникум!
Фигурное катание
Спортивные пары
Произвольная программа
14:00, время московское
«Россия 1»
СЮЖЕТ
Главную интригу в фигурном катании мы уже увидели — соревнования одиночниц не оставили в стороне даже самого черствого зрителя Олимпиады. Но это не значит, что нужно обделять вниманием финал у спортивных пар (тем более, что у нашей сборной опять есть шанс занять весь пьедестал). Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выходят на лед против главного соперника — китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун. Последние в короткой программе установили мировой рекорд — 84,41 балла. Предыдущий рекорд (82,83) принадлежал этой же паре. Наши же пока занимают второе, третье и четвертое места.