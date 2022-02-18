Битва за трон лыжного короля и еще 4 финала Олимпиады в Пекине 19 февраля

Главную интригу в фигурном катании мы уже увидели — соревнования одиночниц не оставили в стороне даже самого черствого зрителя Олимпиады. Но это не значит, что нужно обделять вниманием финал у спортивных пар (тем более, что у нашей сборной опять есть шанс занять весь пьедестал). Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выходят на лед против главного соперника — китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун. Последние в короткой программе установили мировой рекорд — 84,41 балла. Предыдущий рекорд (82,83) принадлежал этой же паре. Наши же пока занимают второе, третье и четвертое места.