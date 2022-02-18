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Хоккейная сборная России вышла в финал, победив шведов по буллитам

В финале наши хоккеисты встретятся со сборной Финляндии

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Матч держал в напряжении до самого конца, ведь дело дошло до лотерейной серии буллитов

Матч держал в напряжении до самого конца, ведь дело дошло до лотерейной серии буллитов

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Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Национальный» в Пекине прошел полуфинальный матч между сборными России и Швеции. Наша сборная выиграла по буллитам со счетом 2:1 и завоевала путевку в финал. Мы вели текстовую трансляцию этого матча.

В первом периоде команды создали всего один опасный момент на двоих — форвард шведов Макс Фриберг подправил бросок защитника Лукаса Бенгтссона от синей линии, и шайба отправилась прямиком в штангу. Счет же никому открыть не удалось. Зато это получилось сделать во втором периоде, причем на первых же секундах. Павел Карнаухов выиграл вбрасывание, и шайба досталась защитнику Егору Яковлеву. Он нашел в средней зоне Антона Слепышева, который обошел шведского защитника, продавил вратаря и отправил шайбу в сетку. После заброшенной шайбы шведы устремились вперед и в целом по периоду смотрелись намного активнее, но россиянам удалось сохранить минимальное преимущество до второго перерыва.

Начало третьего периода проходило достаточно спокойно, пока не случился гол шведов. Успешная контратака привела к тому, что защитник Йонатан Пудас ворвался в зону россиян и бросил по воротам. Иван Федотов не сумел зафиксировать шайбу, и капитан сборной Швеции Антон Ландер первым успел на добивание. Больше в основное время забить ни у кого не получилось, и сборная России отправилась в свой первый на турнире овертайм.

Дополнительная десятиминутка прошла для обеих сборных с переменным успехом, но никто так и не сумел поразить чужие ворота. Судьба выхода в финал решалась благодаря серии буллитов, но и тут не удалось определить победителя с первого раза. После первых пяти попыток счет был равным: у нашей сборной забросили Никита Гусев и Егор Яковлев, а у шведов — Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём.

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

Началась игра до первой ошибки, и здесь сильнее оказались россияне — Макс Фриберг не сумел переиграть нашего вратаря, а вот Арсений Грицюк нашел ключ к владениям Ларса Юханссона. Сборная России во второй раз подряд вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады.

Утром прошел первый полуфинальный матч между сборными Финляндии и Словакии. Финны обыграли словаков со счетом 2:0 и стали первыми финалистами хоккейного турнира на Олимпиаде — именно с ними и встретятся наши хоккеисты. Словаки же будут бороться за бронзовые медали со сборной Швеции. Матч за золотые медали пройдет в воскресенье, 20 февраля, в 07:10 по московскому времени.

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