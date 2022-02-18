Хоккейная сборная России вышла в финал, победив шведов по буллитам

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Национальный» в Пекине прошел полуфинальный матч между сборными России и Швеции. Наша сборная выиграла по буллитам со счетом 2:1 и завоевала путевку в финал. Мы вели текстовую трансляцию этого матча.



В первом периоде команды создали всего один опасный момент на двоих — форвард шведов Макс Фриберг подправил бросок защитника Лукаса Бенгтссона от синей линии, и шайба отправилась прямиком в штангу. Счет же никому открыть не удалось. Зато это получилось сделать во втором периоде, причем на первых же секундах. Павел Карнаухов выиграл вбрасывание, и шайба досталась защитнику Егору Яковлеву. Он нашел в средней зоне Антона Слепышева, который обошел шведского защитника, продавил вратаря и отправил шайбу в сетку. После заброшенной шайбы шведы устремились вперед и в целом по периоду смотрелись намного активнее, но россиянам удалось сохранить минимальное преимущество до второго перерыва.