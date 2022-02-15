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8-летний школьник из Новосибирска установил рекорд, нанеся 100 ударов манекену за 12,5 секунды

Спартак Попов занимается борьбой с 3,5 года

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Школьник занимается двумя видами борьбы

Школьник занимается двумя видами борьбы

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Новосибирский школьник Спартак Попов попал в международную книгу рекордов «Интеррекорд» после того, как смог нанести 100 ударов по манекену за 12,5 секунды.

Сейчас Спартаку 8 лет. Его отец Иван рассказал, что сын занимается спортом с 3,5 года.

— Занимается с 3,5 года. В первый год ходил на кикбоксинг. В 4 года дополнительно занялся джиу-джитсу. Сейчас тренируется параллельно. Ему нравится, до сих пор ходит. Пока смотрим. Конечно, может, когда-нибудь этот вид спорта разонравится, — рассказал корреспонденту НГС отец мальчика.

Мальчик не в первый раз становится рекордсменом

Мальчик не в первый раз становится рекордсменом

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Мальчик установил рекорд, когда семья была на карантине из-за коронавируса. Отец записал тренировку сына на видео и отправил в «Интеррекорд».

— Мы не специально готовимся к рекорду. Просто сидели на карантине. Спартак у нас единственный, кто не болел в семье коронавирусом, или перенес в легкой форме. В этот раз он сам сказал: «Давай какой-нибудь рекорд поставить попробуем», — поделился Иван.

По словам мужчины, сын любит спорт. Если он пропускает занятие, то потом тренируется дома.

В 2018 году Спартак установил рекорд, нанеся 187 пробивных ударов за минуту. А за месяц до этого мальчик показал максимальный результат среди ровесников — он смог сделать 61 приседание за минуту.

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джиу-джитсукикбоксингрекорд
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