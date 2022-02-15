8-летний школьник из Новосибирска установил рекорд, нанеся 100 ударов манекену за 12,5 секунды

Новосибирский школьник Спартак Попов попал в международную книгу рекордов «Интеррекорд» после того, как смог нанести
Сейчас Спартаку 8 лет. Его отец Иван рассказал, что сын занимается спортом с 3,5 года.
— Занимается с 3,5 года. В первый год ходил на кикбоксинг. В
Мальчик установил рекорд, когда семья была на карантине из-за коронавируса. Отец записал тренировку сына на видео и отправил в «Интеррекорд».
— Мы не специально готовимся к рекорду. Просто сидели на карантине. Спартак у нас единственный, кто не болел в семье коронавирусом, или перенес в легкой форме. В этот раз он сам сказал: «Давай какой-нибудь рекорд поставить попробуем», — поделился Иван.
По словам мужчины, сын любит спорт. Если он пропускает занятие, то потом тренируется дома.
В 2018 году Спартак установил рекорд, нанеся