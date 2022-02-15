8-летний школьник из Новосибирска установил рекорд, нанеся 100 ударов манекену за 12,5 секунды

Новосибирский школьник Спартак Попов попал в международную книгу рекордов «Интеррекорд» после того, как смог нанести 100 ударов по манекену за 12,5 секунды.

Сейчас Спартаку 8 лет. Его отец Иван рассказал, что сын занимается спортом с 3,5 года.