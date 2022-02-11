В Пекине закончился седьмой день Олимпиады. В копилке нашей сборной одно серебро

В Пекине подошел к концу седьмой день Олимпиады, он не оставил нашу сборную без медали. Порадовали лыжники: Александр Большунов принес команде серебро и стал самым титулованным спортсменом за всю лыжную историю нации. По итогам этой недели в копилке сборной ОКР 12 медалей — два золота, четыре серебра, шесть бронзовых. Мы на восьмом месте в общем зачете. У лидера — Норвегии — шесть наград высшей пробы.
Но обо всем по порядку. Александр Большунов пришел вторым в гонке на 15 километров. Он сделал своего давнего соперника, норвежца Йоханнеса Клебо, но уступил финну Ийво Нисканену. После грандиозной победы в скиатлоне, Большунов не слишком рад серебру.
— Ну как же тут можно быть довольным? Доволен был бы, если бы все прошло по плану и все-таки смог бы выиграть. Но «серебро», в принципе, не так уж плохо. Когда отрыв Ийво начал расти, понял, что он сегодня на высоте. И главная задача — удержать второе место. Понимал, что на последних двух километрах 20–25 секунд не отыграть. — комментирует гонку Большунов. — Что касается самого титулованного лыжника в российской истории, то им можно стать только когда золота будет побольше. Еще есть время и возможности. Поэтому надеюсь, что это не последняя медаль. Буду стараться.
Кроме Большунова, Олимпийский комитет России в гонке представляли Алексей Червоткин (5-е место), Илья Семиков (9-е место) и Иван Якимушкин (13-е место).
Еще одна победа Сборной России — в хоккее! Счет 2:0 в нашу пользу против сборной Дании. Игра была непростой, но Россия смогла открыть счет во втором периоде, что принесло ей победу, а затем — после сухого матча Чехии и Швейцарии — гарантированный выход из группы.
В керлинге все неоднозначно. В первой игре против Швейцарии мы проиграли со счетом 3:6, а во второй игре российские спортсмены стали лидерами и взяли победу досрочно — 10:2 не в пользу сборной Дании.
Наша биатлонистка Кристина Резцова сегодня шестая в спринте. Она хорошо прошла дистанцию, но не сумела сконцентрироваться на стрельбе, как итог — два досадных промаха. Золото взяла Марте Ройселанд из Норвегии.
— Бежала хорошо, а стреляла плохо. Не получилось уйти из гонки на стрельбу. Я была по-спортивному зла, сосредоточена на гонке и выходила с ощущением, что буду кусаться — говорит Кристина Резцова. — И вот от этого чувства, приходя на стрельбу, я не смогла абстрагироваться. Маленькая частичка нервов не дала мне сегодня отстрелять чисто, к сожалению.
Конькобежец Александр Румянцев был близок к медали, но и тут не случилось: спортсмен финишировал пятым. Победу в соревновании на 10000 метров одержал швед Нильс ван дер Пул.
В шорт-треке на 1000 метров наши спортсменки Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова выбыли из борьбы за медали на 1/4 финала. В полуфинал проходят только те, кто занял первое и второе места — наши девушки заняли третье и четвертое.
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Также сегодня прошли предварительные соревнования по прыжкам с большого трамплина. Наши спортсмены показали хорошие результаты. Лучший из них, Данил Садреев занял промежуточное второе место. Евгений Климов — пятый, Роман Трофимов — шестой, а Михаил назаров на восьмой строчке. Финал по прыжкам пройдет завтра в 14:00 по Москве.
В скелетоне у мужчин наш лучший результат — четвертый, его показал легендарный Александр Третьяков. Спортсмен представляет сборную на мировых соревнованиях с 2008 года, на Играх в 2010 году у него была бронза, в 2014-м — золото. На этих Играх Третьяков был в фаворитах все предварительные заезды, но в финале из-за небольшой помарки снизил скорость, уступив в итоге пьедестал соперникам из Германии и Китая.