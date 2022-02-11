В Пекине закончился седьмой день Олимпиады. В копилке нашей сборной одно серебро

В Пекине подошел к концу седьмой день Олимпиады, он не оставил нашу сборную без медали. Порадовали лыжники: Александр Большунов принес команде серебро и стал самым титулованным спортсменом за всю лыжную историю нации. По итогам этой недели в копилке сборной ОКР 12 медалей — два золота, четыре серебра, шесть бронзовых. Мы на восьмом месте в общем зачете. У лидера — Норвегии — шесть наград высшей пробы.

Но обо всем по порядку. Александр Большунов пришел вторым в гонке на 15 километров. Он сделал своего давнего соперника, норвежца Йоханнеса Клебо, но уступил финну Ийво Нисканену. После грандиозной победы в скиатлоне, Большунов не слишком рад серебру.