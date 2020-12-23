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Выпускник НГУ проведет профессиональный бой по правилам MMA в Москве

Сибиряк выйдет против брата бойца UFC

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Михаилу 29 лет, про себя говорит, что в спорте он «всю сознательную жизнь»

Михаилу 29 лет, про себя говорит, что в спорте он «всю сознательную жизнь»

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Новосибирец проведет профессиональный бой по правилам MMA в Москве

В эту пятницу, 25 декабря, выпускник НГУ Михаил Тарханов проведет профессиональный бой по правилам MMA в Москве. Противником новосибирца выступит Хасан Магомедшарипов, который также является родным братом бойца UFC Забита Магомедшарипова.

Михаил Тарханов окончил механико-математический факультет НГУ&nbsp;

Михаил Тарханов окончил механико-математический факультет НГУ 

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Михаил Тарханов закончил механико-математический факультет НГУ в 2015 году:

— По образованию я математик. А в спорте всю сознательную жизнь. Конкретно в профессиональных боях по правилам MMA — с февраля 2019-го.

В MMA сибиряк своими ориентирами называет Джастина Гейджи и Тони Фергюсона. К Хабибу Нурмагомедову, по его словам, относится «со всем уважением», а вот Конор Макгрегор ему не близок:

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— Он профессионал высочайшего класса, но его поведение на публике мне не близко (думаю, как и большинству из стран СНГ).

Своего противника по бою Тарханов оценивает как «молодого, очень перспективного бойца и позитивного, скромного человека».

Сибиряк выступает в категории до 66 кг (легкий вес)

Сибиряк выступает в категории до 66 кг (легкий вес)

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Своей формой в преддверии боя новосибирец в целом доволен:

— Форма на 90%. У меня прошел бой 13 декабря в Тюмени. Главный бой вечера. Благо справились быстро. Обошлось без травм, и я готов к следующему вызову.

Поединок Михаила Тарханова пройдет в рамках турнира Fight Nights 99. Титульным боем станет противостояние Алексея Махно и Давида Хачатряна. Турнир будут транслировать телеканалы «Боец» и «Матч ТВ». Михаил Тарханов — профессиональный боец. Выступает в дисциплинах MMA, кикбоксинге, боксе, тайском боксе.

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MMAМакгрегорНурмагомедовФергюсонГейджи
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