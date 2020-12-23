Выпускник НГУ проведет профессиональный бой по правилам MMA в Москве

Михаил Тарханов закончил механико-математический факультет НГУ в 2015 году:



— По образованию я математик. А в спорте всю сознательную жизнь. Конкретно в профессиональных боях по правилам MMA — с февраля 2019-го.

В MMA сибиряк своими ориентирами называет Джастина Гейджи и Тони Фергюсона. К Хабибу Нурмагомедову, по его словам, относится «со всем уважением», а вот Конор Макгрегор ему не близок: