Выпускник НГУ проведет профессиональный бой по правилам MMA в Москве

Новосибирец проведет профессиональный бой по правилам MMA в Москве
В эту пятницу, 25 декабря, выпускник НГУ Михаил Тарханов проведет профессиональный бой по правилам MMA в Москве. Противником новосибирца выступит Хасан Магомедшарипов, который также является родным братом бойца UFC Забита Магомедшарипова.
Михаил Тарханов закончил механико-математический факультет НГУ в 2015 году:
— По образованию я математик. А в спорте всю сознательную жизнь. Конкретно в профессиональных боях по правилам MMA — с февраля 2019-го.
В MMA сибиряк своими ориентирами называет Джастина Гейджи и Тони Фергюсона. К Хабибу Нурмагомедову, по его словам, относится «со всем уважением», а вот Конор Макгрегор ему не близок:
— Он профессионал высочайшего класса, но его поведение на публике мне не близко (думаю, как и большинству из стран СНГ).
Своего противника по бою Тарханов оценивает как «молодого, очень перспективного бойца и позитивного, скромного человека».
Своей формой в преддверии боя новосибирец в целом доволен:
— Форма на 90%. У меня прошел бой 13 декабря в Тюмени. Главный бой вечера. Благо справились быстро. Обошлось без травм, и я готов к следующему вызову.
Поединок Михаила Тарханова пройдет в рамках турнира Fight Nights 99. Титульным боем станет противостояние Алексея Махно и Давида Хачатряна. Турнир будут транслировать телеканалы «Боец» и «Матч ТВ». Михаил Тарханов — профессиональный боец. Выступает в дисциплинах MMA, кикбоксинге, боксе, тайском боксе.