Новосибирские ученые нашли артефакт в форме фаллоса — как его использовали в древности

Международная группа археологов обнаружила на раскопках в Северной Монголии графитовый артефакт возрастом 42 тысячи лет. Изделие интерпретировали как изображение фаллоса. Он использовался в качестве подвески, сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН.
Раскопки на памятнике Толбор-21 в Северной Монголии вели совместно сотрудники ИАЭТ СО РАН, Института археологии Монгольской академии наук и Калифорнийского университета в Дэвисе. В международном журнале Scientific Reports вышла статья, посвященная артефактам.
— Когда трасолог впервые посмотрел на изделие под микроскопом и сказал, что это похоже на фаллос, я решила, что он посмеивается над нами. Для нас это был камень с поперечной гравировкой, и мы пытались найти ему утилитарное объяснение, — комментирует одна из авторов исследования, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Арина Хаценович.
Команда ученых проанализировала находку: выяснилось, что предмет был сломан, а определение центра тяжести показало, что он использовался как подвеска.
— На данный момент это изделие представляет собой самое древнее изображение фаллоса в Евразии и единственную в мире трехмерную фаллическую подвеску палеолитического времени. Оно найдено в слое, который датируется возрастом в
Предмет изготовлен из графита, ближайшее месторождение которого расположено в
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