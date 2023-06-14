Новосибирские ученые нашли артефакт в форме фаллоса — как его использовали в древности

Предмет изготовлен из графита, ближайшее месторождение которого расположено в 100 км от стоянки Толбор-21 .

В мае новосибирские ученые обнаружили в Якутии самый древний алмаз. Его возраст оценили примерно в 3,9 миллиарда лет.