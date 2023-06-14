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Новосибирские ученые нашли артефакт в форме фаллоса — как его использовали в древности

Графитовое изделие является древнейшим в Евразии изображением мужского начала

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Предмет использовали в качестве подвески, его размер в длину около 3 см

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Международная группа археологов обнаружила на раскопках в Северной Монголии графитовый артефакт возрастом 42 тысячи лет. Изделие интерпретировали как изображение фаллоса. Он использовался в качестве подвески, сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН.

Раскопки на памятнике Толбор-21 в Северной Монголии вели совместно сотрудники ИАЭТ СО РАН, Института археологии Монгольской академии наук и Калифорнийского университета в Дэвисе. В международном журнале Scientific Reports вышла статья, посвященная артефактам.

— Когда трасолог впервые посмотрел на изделие под микроскопом и сказал, что это похоже на фаллос, я решила, что он посмеивается над нами. Для нас это был камень с поперечной гравировкой, и мы пытались найти ему утилитарное объяснение, — комментирует одна из авторов исследования, старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Арина Хаценович.

В раскопках участвовали ученые из Монголии, Калифорнии и Новосибирска

В раскопках участвовали ученые из Монголии, Калифорнии и Новосибирска

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Команда ученых проанализировала находку: выяснилось, что предмет был сломан, а определение центра тяжести показало, что он использовался как подвеска.

— На данный момент это изделие представляет собой самое древнее изображение фаллоса в Евразии и единственную в мире трехмерную фаллическую подвеску палеолитического времени. Оно найдено в слое, который датируется возрастом в 42 000 лет. Таким образом, гендерные признаки, не только женские, но и мужские, играли значительную роль в символизме человека на стадии расселения Homo sapiens в Азии и их трансгрессии с неандертальцами и денисовцами, — объяснил руководитель раскопок, ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук Евгений Рыбин.

Предмет изготовлен из графита, ближайшее месторождение которого расположено в 100 км от стоянки Толбор-21.

В мае новосибирские ученые обнаружили в Якутии самый древний алмаз. Его возраст оценили примерно в 3,9 миллиарда лет.

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