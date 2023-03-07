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Самый древний алмаз в мире нашли новосибирские ученые в Якутии

Его возраст оценивается в 3,9 миллиарда лет

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Алмаз на фото формировался в слоях литосферы на глубине 140 километров

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Сотрудники Института геологии и минералогии СО РАН заявили, что алмаз, найденный в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии, — самый древний в мире. Его возраст оценили примерно в 3,9 миллиарда лет.

— Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день, возраст одновременно образовавшегося с этим алмазом включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет, — сообщил «Российской газете» научный руководитель института Николай Похиленко.

Алмаз, о котором идет речь, небольшой: всего 0,3 миллиметра. По словам Похиленко, открытие новосибирских ученых стало сенсацией мирового масштаба. Возраст камня определялся методом изотопного датирования.

Институт геологии и минералогии — научно-исследовательская организация Сибирского отделения РАН, располагается в Академгородке. Институт ведет фундаментальные и прикладные исследования в области общей геологии, тектоники, геодинамики, магмо- и рудогенеза, металлогении, теоретической и экспериментальной минералогии.

В февраля древнее поселение возрастом 2800 лет было найдено в Новосибирской области при раскопках. Находка относится к эпохе поздней бронзы, так называют переходный период к раннему железному веку.

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